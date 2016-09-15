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Posted 15 сентября 2016, 01:00

Published 15 сентября 2016, 01:00

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

Во Владивосток вернулись поджигатели машин

15 сентября 2016, 01:00
Автомобильные пожары произошли в нескольких районах города

В приморской столице началась новая волна автомобильных поджогов. Подобные происшествия зарегистрированы сразу в нескольких районах города.

За прошедшие сутки во Владивостоке сгорело сразу несколько автомобилей, сообщает РИА «Восток-Медиа». Инциденты произошли в разных частях города и, на первый взгляд, никак не связаны между собой. Так, в районе Змеинки, возле дома по адресу: 2-я Поселковая, 34, сгорела легковая Honda Fit. Как сообщают очевидцы происшествия, машина сильно пострадала от огня, и её восстановление находится под вопросом. По предварительной информации, речь идёт о поджогах.

Ещё одна машина сгорела на Ильичёва, 22. Автомобиль стоял прямо под домом, и высокое пламя опалило балкон второго этажа. Как написал житель этого дома в социальной сети Instagram, машину подожгли.

Две машины также пострадали от огня на стоянке в районе мыса Голдобина. По информации автомобильного сообщества dps_control, огонь вспыхнул примерно в 5 часов утра. Там загорелась одна из припаркованных машин. Разгоревшийся пожар повредил и соседнее авто.

Минувшим вечером автомобильное возгорание произошло на кольце Тихой. Как сообщают очевидцы происшествия, у водителя автомобиля бензином залило свечи зажигания. Водитель в этот момент решил покрутить стартёр, и в результате автомобиль вспыхнул. Повреждения автомобиля оказались не слишком существенны.

Стоит отметить, что подобного всплеска автомобильных пожаров во Владивостоке не наблюдалось с февраля, который горожане даже окрестили «месяцем пиромана». Тогда в Приморье за несколько дней сгорело сразу десять автомобилей. В середине марта неизвестные сожгли также девять автомобилей на улице Зейской.

#Денис Объедкин#Новости
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