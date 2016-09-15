Во Владивосток вернулись поджигатели машин

За прошедшие сутки во Владивостоке сгорело сразу несколько автомобилей, сообщает РИА «Восток-Медиа». Инциденты произошли в разных частях города и, на первый взгляд, никак не связаны между собой. Так, в районе Змеинки, возле дома по адресу: 2-я Поселковая, 34, сгорела легковая Honda Fit. Как сообщают очевидцы происшествия, машина сильно пострадала от огня, и её восстановление находится под вопросом. По предварительной информации, речь идёт о поджогах.