Тепло в дома артёмовцев придёт вовремя

По информации пресс-службы администрации Артёмовского городского округа, подготовка к предстоящему отопительному сезону проходит в плановом режиме. По данным управления жизнеобеспечения и благоустройства, сегодня из 23 котельных к работе полностью готовы 19. Специалисты промыли и опрессовали муниципальные тепловые сети. Сети водоотведения и водоснабжения готовы к зиме на 97 % и 99 % соответственно.