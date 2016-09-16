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Posted 16 сентября 2016, 09:41

Published 16 сентября 2016, 09:41

Modified 17 сентября 2022, 10:28

Updated 17 сентября 2022, 10:28

Тепло в дома артёмовцев придёт вовремя

16 сентября 2016, 09:41
Приморский город готов к холодам почти на 100 процентов

Последствия разрушительного тайфуна «Лайонрок» не окажут влияние на ход отопительного сезона в Артёме. Тепло в дома горожан придёт своевременно, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы администрации Артёмовского городского округа, подготовка к предстоящему отопительному сезону проходит в плановом режиме. По данным управления жизнеобеспечения и благоустройства, сегодня из 23 котельных к работе полностью готовы 19. Специалисты промыли и опрессовали муниципальные тепловые сети. Сети водоотведения и водоснабжения готовы к зиме на 97 % и 99 % соответственно.

Из 1452 многоквартирных дома Артёма в 1170 установлено центральное отопление. По данным городской администрации, все они на 100 процентов подготовлены к новому отопительному сезону. Учреждениям соцкультбыта также не страшны наступления холодов.

Всего на территории Артёма располагается три источника теплоснабжения. Филиал Артёмовский КГУП «Примтеплоэнерго» обеспечивает теплоснабжением 10 % населения, Артёмовская ТЭЦ обеспечивает теплоснабжением 90 % жителей округа, ООО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» снабжает теплом население района «Двойка».

Сейчас на всех сетях проходят гидравлические испытания. Первый этап работ завершился в мае текущего года. Второй этап стартовал в августе и закончится непосредственно перед началом отопительного сезона – 5 октября.

На замену ветхих тепловых сетей приморский филиал ДГК заложил 10 миллионов рублей. В бюджете города Артёма на создание запасов материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций предусмотрено 504 тысячи рублей.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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