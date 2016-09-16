Теплоход ДВМП доставил в Приморье гуманитарный груз от сахалинцев

Часть груза сахалинцы переправили самолётами, а другую партию – морским транспортом до Владивостока. Теплоход Дальневосточного морского пароходства «Капитан Сергиевский» выступил связующим звеном между Сахалинской областью и Приморским краем. Контейнеры с 88 тоннами груза — продуктами питания, тёплой одеждой, медикаментами, обогревателями и дизель-генераторами — накануне доставлены во Владивосток, говорится в сообщении транспортной компании. Портовики ВМТП оперативно перегрузили контейнеры на автомашины FESCO, которые, в свою очередь, доставили грузы на вертолётную площадку в районе аэропорта Кневичи. В ближайшее время вертолёты МЧС России доставят гуманитарную помощь, переданную с Сахалина, в пострадавшие районы Приморья.