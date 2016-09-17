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Posted 17 сентября 2016, 08:32

Published 17 сентября 2016, 08:32

Modified 14 декабря 2023, 16:06

Updated 14 декабря 2023, 16:06

Глава Сахалина поручил снести ветхие дома в Озёрском

17 сентября 2016, 08:32
Вместо аварийных появятся арендные жилые здания

Во время поездки в Корсаковский городской округ губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко выслушал местных жителей и дал поручения властям. В планах развития муниципалитета - снос ветхих домов, ремонт больницы и оснащение медоборудованием, строительство моста и дома культуры.

По данным пресс-службы главы региона, он посетил сёла Озерское и Соловьёвка. Одна из проблем Озёрского - непригодные для жизни дома. "Муниципалитет должен активнее убирать такие дома. Они не только портят вид населённых пунктов, но и представляют пожарную опасность. На месте полуразрушенных строений необходимо возводить арендные дома. Сахалинское ипотечное агентство к этой работе готово", - заявил Олег Кожемяко. До конца 2016 года в селе пойдут под снос 12 аварийных строений.

РИА "Восток-Медиа" ранее уже писало о новой для региона программе строительства арендных домов, в которых стоимость проживания в два раза ниже рыночной. Первый такой дом на этой неделе сдан в Южно-Сахалинске, в программе участвуют уже 11 районов области.

Участковая больница в Озёрском получит аппараты УЗИ и ЭКГ, флюорограф, мобильный диагностический комплекс. "Надо также отремонтировать больничные палаты, чтобы они отвечали современным требованиям", - добавил Кожемяко. В другом селе - Соловьёвке - скоро может начаться строительство дома культуры.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сахалинская область
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