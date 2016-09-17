Глава Сахалина поручил снести ветхие дома в Озёрском

По данным пресс-службы главы региона, он посетил сёла Озерское и Соловьёвка. Одна из проблем Озёрского - непригодные для жизни дома. "Муниципалитет должен активнее убирать такие дома. Они не только портят вид населённых пунктов, но и представляют пожарную опасность. На месте полуразрушенных строений необходимо возводить арендные дома. Сахалинское ипотечное агентство к этой работе готово", - заявил Олег Кожемяко. До конца 2016 года в селе пойдут под снос 12 аварийных строений.