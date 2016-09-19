Хабаровчанин проедет до Москвы на велосипеде за 100 дней

Posted 19 сентября 2016, 04:19
Published 19 сентября 2016, 04:19
Modified 17 сентября 2022, 10:28
Updated 17 сентября 2022, 10:28
Житель дальневосточной столицы проедет на велосипеде от Хабаровска до Москвы. Таким способом 40-летний Максим Никитин хочет привлечь внимание к своей идее создания «места силы».
«Я написал книгу о строении движения энергии в природе. Рассказал, как с помощью архитектуры из любого пространства создать место силы. Благодаря этому можно наши газоны с ямами сделать идеальными, лучше английских. А если сделать такое пространство из асфальта, то оно будет многофункциональным: на нём можно будет играть в любой вид спорта», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Максим Никитин.
Отправиться в путешествие хабаровчанин планирует в марте. С собой он возьмёт палатку и небольшую тележку со всем необходимым. Транспортным средством станет электровелосипед.
«Спешить не буду, дней за 100-120 доберусь. Потихоньку, по 100 километров в день буду проезжать, думаю, что это будет не напряжно, чтобы оставалось время обустроиться на ночь и приготовить поесть, а утром помедитировать. Мне это просто необходимо, чтобы о моей идее узнали люди», — отметил Максим Никитин.
В поездке будущий путешественник планирует записывать свои идеи и рассказывать о них людям. После приезда в Москву он хочет организовать движение единомышленников в каждом дворе. Свою теорию хабаровчанин предлагает использовать в дорожном строительстве, чтобы создавать идеально ровное полотно, на котором не будут появляться ямы и трещины. После автопробега и проведения экспериментов Никитин хочет изменить ГОСТы и СНИПы.
«Я по такому принципу дачу строю. Возвожу её таким образом, чтобы в конечном итоге всё было, как озеро в тишь — никакой континент не опущен и без ряби. Уже построил идеально ровный въезд», — рассказал Максим Никитин.
О своей идее хабаровчанин рассказывает в социальной сети Instagram. Сейчас путешественнику нужна помощь в организации велопробега. Заинтересованных он просит написать ему с помощью функции Direct той же сети или позвонить по телефону: 8 (924) 205-42-32.
«Работы у меня как таковой нет, зубов тоже. Если мне никто не поможет, то так поеду. Если помогут, то сделаю апгрейд велосипеда, может, зубы вставлю», — заявил путешественник.
По словам Максима Никитина, если в каждом дворе появится такое пространство, то у людей могут проявиться экстрасенсорные способности через общение с другими людьми и обмен энергиями.