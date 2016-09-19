Хабаровчанин проедет до Москвы на велосипеде за 100 дней

«Я написал книгу о строении движения энергии в природе. Рассказал, как с помощью архитектуры из любого пространства создать место силы. Благодаря этому можно наши газоны с ямами сделать идеальными, лучше английских. А если сделать такое пространство из асфальта, то оно будет многофункциональным: на нём можно будет играть в любой вид спорта», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Максим Никитин.