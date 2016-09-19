Ремонтная кампания на Приморской ГРЭС идёт по плану

Posted 19 сентября 2016, 00:28
Published 19 сентября 2016, 00:28
Modified 17 сентября 2022, 14:26
Updated 17 сентября 2022, 14:26
В филиале «ЛуТЭК» АО «Дальневосточная генерирующая компания» завершён плановый ремонт теплофикационного энергоблока № 3 Приморской ГРЭС. После успешного проведения пусковых операций блок включён в сеть. Работы выполнены в запланированном объёме в установленные графиком сроки. На данный момент в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2016/17 на станции отремонтированы шесть энергоблоков.
В течение полутора месяцев на блоке № 3 выполнен капитальный ремонт генератора с выводом ротора, снятием бандажных колец, проведением полного технического диагностирования генератора. Из девяти энергоблоков Приморской ГРЭС теплофикационными (предназначенными для выработки тепла и электрической энергии) являются блоки № 3 и № 4. Ремонт блока № 4 выполнен ранее. Также отремонтировано 50 единиц оборудования узла подпитки теплосети № 1 и № 2, арматуры коллектора собственных нужд котлотурбинного цеха станции. Завершены работы по замене и изоляции 324 метров труб участка магистральной теплосети. Проведены гидравлические испытания теплосети.
Ремонтная кампания на Приморской ГРЭС стартовала 15 февраля. В соответствии с техническим состоянием основного оборудования, наработкой, анализом повреждений, в годовом графике были запланированы капитальный ремонт энергоблока № 5 мощностью 210 МВт, средний ремонт блока № 9 мощностью 215 МВт, на остальных блоках – текущие ремонты. На данный момент окончен ремонт блоков №1, 7, 6, 4, 9, 3. Продолжается капитальный ремонт энергоблока №5. Работы по ремонту и реконструкции основного оборудования турбины и котлоагрегата данного объекта планируется завершить 21 октября. Срок окончания ремонтной кампании-2016 – 30 декабря.