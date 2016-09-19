Ремонтная кампания на Приморской ГРЭС идёт по плану

В течение полутора месяцев на блоке № 3 выполнен капитальный ремонт генератора с выводом ротора, снятием бандажных колец, проведением полного технического диагностирования генератора. Из девяти энергоблоков Приморской ГРЭС теплофикационными (предназначенными для выработки тепла и электрической энергии) являются блоки № 3 и № 4. Ремонт блока № 4 выполнен ранее. Также отремонтировано 50 единиц оборудования узла подпитки теплосети № 1 и № 2, арматуры коллектора собственных нужд котлотурбинного цеха станции. Завершены работы по замене и изоляции 324 метров труб участка магистральной теплосети. Проведены гидравлические испытания теплосети.