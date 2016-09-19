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Posted 19 сентября 2016, 06:00

Published 19 сентября 2016, 06:00

Modified 14 декабря 2023, 16:06

Updated 14 декабря 2023, 16:06

Школьники пострадавших от стихии районов Приморья приступили к учёбе

19 сентября 2016, 06:00
Часть детей занимается в центре "Океан"

Учебный год в Приморье наконец-то стартовал во всех школах. Только сегодня некоторым районам удалось провести торжественные линейки после ремонта зданий, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Сегодня, 19 сентября, открыли двери для ребят школы в районах, где ранее властями объявлялся режим чрезвычайной ситуации. В образовательных учреждениях, пострадавших в ходе тайфуна «Лайонрок», состоялись торжественные линейки.

Как сообщили в краевом департаменте образования и науки, в пострадавших от удара стихии зданиях сделан ремонт, проведена дезинфекция и дератизация. Перед началом занятий все школы прошли тщательную проверку специальной межведомственной комиссии.

«В настоящее время абсолютно все школьники Приморья приступили к занятиям. В основном ребята учатся в своих школах, восстановленных после разгула стихии. 130 мальчишек и девчонок, эвакуированных из зоны ЧС, живут и обучаются во Всероссийском детском центре «Океан». Одна из школ края – в посёлке Светлая Тернейского района – повреждена стихией настолько, что не подлежит восстановлению. Губернатор дал поручение построить новую школу в максимально короткие сроки. А пока для 95 её учеников уроки проходят в новом детском саду», – рассказали специалисты.

Как подчёркивал ранее губернатор Приморья Владимир Миклушевский, все аварийно-восстановительные работы на объектах социальной инфраструктуры должны строго контролироваться.

«Все строительные работы в домах культуры, школах должны быть под полным контролем профильных департаментов – культуры, образования и науки соответственно, а также – департамента градостроительства. Независимо от того, в чьей собственности находится здание, мы должны чётко понимать, какой подрядчик выполняет работы и какой договор с ним заключён. Кстати, к некоторым работам можно привлечь спасателей, которые нам очень серьёзно в этом деле помогают», – уточнил губернатор.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что ещё на прошлой неделе полтора десятка среднеобразовательных школ не работало в Приморье из-за последствий тайфуна. В ходе благотворительной акции «Помоги собраться в школу» приморцам удалось собрать деньги на приобретение школьных принадлежностей для детей, проживающих в районах с введённым режимом чрезвычайной ситуации.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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