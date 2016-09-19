Школьники пострадавших от стихии районов Приморья приступили к учёбе

«В настоящее время абсолютно все школьники Приморья приступили к занятиям. В основном ребята учатся в своих школах, восстановленных после разгула стихии. 130 мальчишек и девчонок, эвакуированных из зоны ЧС, живут и обучаются во Всероссийском детском центре «Океан». Одна из школ края – в посёлке Светлая Тернейского района – повреждена стихией настолько, что не подлежит восстановлению. Губернатор дал поручение построить новую школу в максимально короткие сроки. А пока для 95 её учеников уроки проходят в новом детском саду», – рассказали специалисты.