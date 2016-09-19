vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября 2016, 02:31

Published 19 сентября 2016, 02:31

Modified 14 декабря 2023, 16:08

Updated 14 декабря 2023, 16:08

Центр развития экспорта Приморья ощутимо помог бизнесу

19 сентября 2016, 02:31
С его помощью приморские предприниматели заключили экспортные контракты на 426 тысяч долларов

Предприниматели Приморского края за 8 месяцев нынешнего года заключили экспортные контракты общей суммой на 426 миллионов долларов – в этом им помог Центр развития экспорта Приморья. За услуги центра бизнесмены не платят, она предоставляется в рамках государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 – 2020 годы.

РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что деятельность Центра развития экспорта Приморского края направлена в первую очередь на поддержку и развитие экспортного потенциала малого и среднего бизнеса. Его структура включает два подразделения: Региональный интегрированный центр и Центр поддержки предпринимательства. Первый играет важную роль при выходе предприятий малого и среднего бизнеса на международный уровень. Второй призван развивать предпринимательскую активность в крае и информировать бизнесменов о мерах господдержки.

Как отметил в ходе онлайн-конференции на сайте «Восток-Медиа» директор департамента экономики и развития предпринимательства Сергей Павленко, данные центры оказывают полный комплекс информационно-консультационных услуг на безвозмездной основе.

За 8 месяцев этого года обоими центрами предоставлено 784 консультации субъектам малого и среднего предпринимательства. При поддержке Центра развития экспорта приморские бизнесмены заключили экспортные контракты на сумму 426 тысяч долларов, подчеркнул он.

Центр развития экспорта Приморского края находится по адресу: Владивосток, улица Карла Жигура, 26а, офис 2-2, телефоны: (423) 279-59-09, (423) 279-59-10, e-mail: [email protected].

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика