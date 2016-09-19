Центр развития экспорта Приморья ощутимо помог бизнесу

РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что деятельность Центра развития экспорта Приморского края направлена в первую очередь на поддержку и развитие экспортного потенциала малого и среднего бизнеса. Его структура включает два подразделения: Региональный интегрированный центр и Центр поддержки предпринимательства. Первый играет важную роль при выходе предприятий малого и среднего бизнеса на международный уровень. Второй призван развивать предпринимательскую активность в крае и информировать бизнесменов о мерах господдержки.