Центр развития экспорта Приморья ощутимо помог бизнесу

Posted 19 сентября 2016, 02:31
Published 19 сентября 2016, 02:31
Modified 14 декабря 2023, 16:08
Updated 14 декабря 2023, 16:08
Предприниматели Приморского края за 8 месяцев нынешнего года заключили экспортные контракты общей суммой на 426 миллионов долларов – в этом им помог Центр развития экспорта Приморья. За услуги центра бизнесмены не платят, она предоставляется в рамках государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013 – 2020 годы.
РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что деятельность Центра развития экспорта Приморского края направлена в первую очередь на поддержку и развитие экспортного потенциала малого и среднего бизнеса. Его структура включает два подразделения: Региональный интегрированный центр и Центр поддержки предпринимательства. Первый играет важную роль при выходе предприятий малого и среднего бизнеса на международный уровень. Второй призван развивать предпринимательскую активность в крае и информировать бизнесменов о мерах господдержки.
Как отметил в ходе онлайн-конференции на сайте «Восток-Медиа» директор департамента экономики и развития предпринимательства Сергей Павленко, данные центры оказывают полный комплекс информационно-консультационных услуг на безвозмездной основе.
За 8 месяцев этого года обоими центрами предоставлено 784 консультации субъектам малого и среднего предпринимательства. При поддержке Центра развития экспорта приморские бизнесмены заключили экспортные контракты на сумму 426 тысяч долларов, подчеркнул он.
Центр развития экспорта Приморского края находится по адресу: Владивосток, улица Карла Жигура, 26а, офис 2-2, телефоны: (423) 279-59-09, (423) 279-59-10, e-mail: [email protected].