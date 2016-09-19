В одном из районов Владивостока собрали тонну мусора

Posted 19 сентября 2016, 06:34
Published 19 сентября 2016, 06:34
Modified 17 сентября 2022, 10:28
Updated 17 сентября 2022, 10:28
Школьники Владивостока провели масштабный субботник. Во время него ребята собрали почти тонну мусора, который рассортировали для переработки, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Во Владивостоке на побережье в районе железнодорожной станции Вторая Речка состоялся субботник. По данным мэрии, жители города собрали тонну мусора. Акцию организовали в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Владивостока» на 2014 – 2018 годы. Основной состав волонтёров сформирован из учеников школы № 58.
Школьники сортировали мусор по селективному принципу: пластик, стекло, бумагу они собирали в отдельные мешки для вторичной переработки. Кроме того, во время акции специалисты провели мониторинг загрязнённости береговой полосы морскими отходами искусственного происхождения.
«В программу «Охрана окружающей среды города Владивостока» входят мероприятия по экологическому просвещению и воспитанию горожан, в частности — молодого поколения. Среди мероприятий - субботники, тематические экскурсии, творческие конкурсы, молодёжная экологическая конференция и интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Завершит мероприятия этого года большое «Экошоу», которое состоится в конце октября. Мы стараемся проводить разноплановые акции, в том числе такие субботники. Эта акция прошла по инициативе представителей 58-й школы. Многие подобные мероприятия инициируются неравнодушными гражданами, мы их поддерживаем», - рассказала начальник отдела организации природоохранных мероприятий управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Ирина Осина.
В конце мероприятия всем участникам вручили дипломы от администрации Владивостока и подарки от компании «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». Собранный мусор специалисты отправили на переработку.
«Это не просто уборка территории, прежде всего, такие акции развивают экологическую культуру среди подрастающего поколения. После того, как ребята сами наводили чистоту, вряд ли они будут уже мусорить», - добавила Ирина Осина.