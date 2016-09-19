В одном из районов Владивостока собрали тонну мусора

«В программу «Охрана окружающей среды города Владивостока» входят мероприятия по экологическому просвещению и воспитанию горожан, в частности — молодого поколения. Среди мероприятий - субботники, тематические экскурсии, творческие конкурсы, молодёжная экологическая конференция и интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Завершит мероприятия этого года большое «Экошоу», которое состоится в конце октября. Мы стараемся проводить разноплановые акции, в том числе такие субботники. Эта акция прошла по инициативе представителей 58-й школы. Многие подобные мероприятия инициируются неравнодушными гражданами, мы их поддерживаем», - рассказала начальник отдела организации природоохранных мероприятий управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Ирина Осина.