В Приморье распределяют гранты на социальные проекты

По итогам конкурса гранты в 300 тысяч рублей из краевого бюджета на реализацию проектов по социальной адаптации инвалидов и их семей получат приморский фонд «Мама» и общественная организация инвалидов «Ковчег». Лучшим в сфере укрепления межнациональных отношений признан проект по профилактике экстремизма организации «Наш Дагестан». Авторы проекта получат на его реализацию также 300 тысяч рублей. НКО «Милосердие» выиграло грант почти на 160 тысяч рублей.