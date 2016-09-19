В Приморье распределяют гранты на социальные проекты

Posted 19 сентября 2016, 04:50
Published 19 сентября 2016, 04:50
Modified 17 сентября 2022, 10:28
Updated 17 сентября 2022, 10:28
В администрации Приморья подвели итоги второго этапа конкурса на предоставление грантов между социально ориентированными некоммерческими организациями. Организацией конкурса занимался департамент внутренней политики края, конкурс проводился по трём направлениям – социальная адаптация инвалидов и их семей, укрепление межнациональных отношений и профилактика экстремизма, развитие институтов гражданского общества.
По итогам конкурса гранты в 300 тысяч рублей из краевого бюджета на реализацию проектов по социальной адаптации инвалидов и их семей получат приморский фонд «Мама» и общественная организация инвалидов «Ковчег». Лучшим в сфере укрепления межнациональных отношений признан проект по профилактике экстремизма организации «Наш Дагестан». Авторы проекта получат на его реализацию также 300 тысяч рублей. НКО «Милосердие» выиграло грант почти на 160 тысяч рублей.
В целом после двух этапов конкурса некоммерческие организации получили из краевого бюджета около трёх миллионов рублей. До конца года краевая администрация планирует провести ещё один этап конкурса – и разыграть в нём полтора миллиона рублей. Таким образом, средства на реализацию социальных проектов получит большинство некоммерческих организаций, избравших своим профилем социальную сферу.