Во Владивостоке глава думы города провела урок мужества для школьников

«Ребята задавали очень взрослые для их возраста вопросы. Они интересовались деятельностью депутатского корпуса, рассуждали на тему мужества, патриотизма, отваги, какой вклад они сами могут внести в развитие города. Ребята очень трепетно и очень внимательно относятся к истории своих семей, занимаются поисковой работой, изучением своих корней, дорожат памятью своих родственников, которые совершали героические поступки, участвовали в защите Отечества. И эта работа, проводимая в школе и во Владивостоке, конечно, даёт свои плоды. Сегодня мы вспоминали Ивана Алексеевича Лоскутова, о подвиге которого ребята рассказали сами. Была проведена аналогия с подвигом, который совершил уже в наши дни в Сирии офицер Александр Прохоренко, он сделал практически то же самое, что и Иван Лоскутов – Лёнька-артиллерист в поэме Константина Симонова: вызвал огонь на себя и ценой собственной жизни защитил своих товарищей, свободу и независимость нашего Отечества. Депутаты будут проводить такие уроки в школах и дальше, потому что это очень важное направление – патриотическое воспитание молодёжи. В прошлом году был принят федеральный закон, разработана федеральная программа по патриотическому воспитанию, уже сегодня разрабатывается муниципальная программа. Необходимо обеспечить финансирование программы, консолидировать работу ветеранских и патриотических клубов, объединить усилия в проведении масштабных мероприятий как городского, так и всероссийского уровня», – подчеркнула председатель думы Владивостока.