Во Владивостоке глава думы города провела урок мужества для школьников

Posted 19 сентября 2016, 02:13
Published 19 сентября 2016, 02:13
Modified 17 сентября 2022, 10:28
Updated 17 сентября 2022, 10:28
Урок мужества, посвящённый городам воинской славы, провела председатель думы города Елена Новицкая в средней общеобразовательной школе № 23 с углублённым изучением предметов физико-математического профиля.
Урок прошёл в форме беседы и был посвящён городам воинской славы России. Председатель думы Владивостока рассказала многое об истории страны и родного города.
23-я школа специализируется на углублённом изучении предметов физико-математического профиля. В начале урока Елена Новицкая задала ученикам вопросы: за что городам России присуждается звание воинской славы, что такое мужество, героизм и отвага?
«Город воинской славы – почётное звание Российской Федерации, присваиваемое отдельным городам за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. В 2010 году Владивосток был удостоен этого высокого звания. Сегодня на уроке мы вспоминали о том, как наш народ смог выстоять и победить в Великой Отечественной войне, какое мужество и отвага были проявлены, сколько испытаний пришлось вынести людям, на чью долю выпали годы войны», – отметила Елена Новицкая.
Большая часть урока была посвящена Ивану Алексеевичу Лоскутову – одному из защитников нашей страны, жителю Владивостока, который прошёл всю войну в составе 104-го артиллерийского полка, закончил войну на Тихом океане, где продолжил службу в береговой артиллерии Тихоокеанского военно-морского флота. За время войны Иван Алексеевич был награждён орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды и девятью медалями. Именно он стал прототипом лейтенанта Петрова (Лёньки) из поэмы Константина Симонова «Сын артиллериста». Памятную доску Ивану Лоскутову установили в мае этого года на доме № 24 на улице Гамарника, где проживал полковник Иван Лоскутов.
Как прокомментировала Елена Новицкая, урок мужества, посвящённый городам воинской славы, прошёл интересно и был познавательным для учеников.
«Ребята задавали очень взрослые для их возраста вопросы. Они интересовались деятельностью депутатского корпуса, рассуждали на тему мужества, патриотизма, отваги, какой вклад они сами могут внести в развитие города. Ребята очень трепетно и очень внимательно относятся к истории своих семей, занимаются поисковой работой, изучением своих корней, дорожат памятью своих родственников, которые совершали героические поступки, участвовали в защите Отечества. И эта работа, проводимая в школе и во Владивостоке, конечно, даёт свои плоды. Сегодня мы вспоминали Ивана Алексеевича Лоскутова, о подвиге которого ребята рассказали сами. Была проведена аналогия с подвигом, который совершил уже в наши дни в Сирии офицер Александр Прохоренко, он сделал практически то же самое, что и Иван Лоскутов – Лёнька-артиллерист в поэме Константина Симонова: вызвал огонь на себя и ценой собственной жизни защитил своих товарищей, свободу и независимость нашего Отечества. Депутаты будут проводить такие уроки в школах и дальше, потому что это очень важное направление – патриотическое воспитание молодёжи. В прошлом году был принят федеральный закон, разработана федеральная программа по патриотическому воспитанию, уже сегодня разрабатывается муниципальная программа. Необходимо обеспечить финансирование программы, консолидировать работу ветеранских и патриотических клубов, объединить усилия в проведении масштабных мероприятий как городского, так и всероссийского уровня», – подчеркнула председатель думы Владивостока.