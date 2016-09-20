Обряд одевания якутской невесты XIX века провели в Хабаровске

Posted 20 сентября 2016, 01:54
Published 20 сентября 2016, 01:54
Modified 17 сентября 2022, 10:28
Updated 17 сентября 2022, 10:28
В краевой столице прошёл IX Межрегиональный фестиваль национальных культур Дальнего Востока «Лики наследия». Его участниками стали представители народов Украины, Беларуси, Армении и Узбекистана, коренных малочисленных народов, татары Хабаровска, якуты. В качестве почётной гостьи выступила танцовщица из Республики Корея У Мун Гок.
На два дня площадкой для участников фестиваля стал концертный зал Хабаровской краевой филармонии. В первый день свои номера представили более 35 творческих коллективов и солистов. Жюри, под председательством заведующего отделом национальных культур народов России государственного Дома народного творчества Сергея Кулибаба, оценили артистов в нескольких номинациях: вокал, хореография, инструментальное исполнительство, фольклор. Самой яркой и необычной стала номинация «Национальный костюм».
«Мы совсем недавно ввели в конкурсный просмотр эту номинацию. Костюмы, изготовленные руками наших мастериц, представляют собой стилизованную одежду с элементами национальных орнаментов. Это настоящие произведения искусства», — рассказала заведующая отделом традиционной культуры Дома народного творчества КНОТОК Надежда Кимонко.
Центр народного искусства «Симэх» Дома дружбы народов имени А.Е. Кулаковского из Якутска представил обряд одевания якутской невесты XIX века. Главной особенностью такого костюма являются украшения. В одежде присутствуют различные бубенчики и колокольчики, отпугивающие духов и показывающие чистоту девушки. Якуты верили, что звон меди, металла отпугивает нечисть. Впервые участниками фестиваля стали народный ансамбль хомусистов «Дьурул» из Якутии и ансамбль «Армения» из Владивостока.
Как сообщает пресс-служба краевого министерства культуры, в третий день фестиваля участники и члены жюри выехали в национальное село Сикачи-Алян Хабаровского района. В культурно-досуговом центре они дали праздничный концерт, а хозяева угостили гостей национальными блюдами и провели экскурсию к петроглифам. В рамках фестиваля «Лики наследия» также прошли выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, научно-практические семинары и мастер-класс председателя жюри Сергея Кулибаба.
Все участники IX фестиваля «Лики наследия» получили дипломы и памятные подарки. Впервые по решению жюри конкурса вручили Гран-при лучшим коллективам: молодёжному ансамблю народного танца «Горенка» и образцовому хору народной песни «Млада» из Хабаровска.