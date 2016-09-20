Обряд одевания якутской невесты XIX века провели в Хабаровске

На два дня площадкой для участников фестиваля стал концертный зал Хабаровской краевой филармонии. В первый день свои номера представили более 35 творческих коллективов и солистов. Жюри, под председательством заведующего отделом национальных культур народов России государственного Дома народного творчества Сергея Кулибаба, оценили артистов в нескольких номинациях: вокал, хореография, инструментальное исполнительство, фольклор. Самой яркой и необычной стала номинация «Национальный костюм».