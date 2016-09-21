Игорь Пушкарёв бодро себя чувствует в следственном изоляторе

Posted 21 сентября 2016, 08:19
Published 21 сентября 2016, 08:19
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
Мэр Владивостока Игорь Пушкарёв пытается крепиться, пребывая в следственном изоляторе столицы, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на агентство Vladnews.ru. Сегодня адвокат градоначальника рассказал о своём свидании с подзащитным.
Адвокат Игоря Пушкарёва, Александр Высоцкий, навестил своего подзащитного в московском СИЗО «Матросская тишина». Он рассказал журналистам о том, как обстоят дела у владивостокского мэра. «Игорь Сергеевич жив, здоров и бодр. Он надеется, что справедливость в скором времени восторжествует», - передал слова Пушкарёва адвокат.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», Басманный суд Москвы 2 июня принял решение об аресте мэра приморской столицы Игоря Пушкарёва. Главе приморской столицы вменяют ущерб в 160 миллионов рублей. Сам Игорь Пушкарёв не согласен с обвинениями в свой адрес. Однако предполагаемый соучастник - Лушников - признался, что Игорь Сергеевич платил ему. В настоящее время мэр Владивостока находится в СИЗО, по его делу продолжается досудебное следствие. Защита Игоря Пушкарёва пыталась обжаловать практически все решения суда, однако каждый раз апелляции отклонялись. Тем не менее адвокаты не теряют надежды: в начале этой недели они обратилась в Верховный суд Российской Федерации и Европейский суд по правам человека в Страсбурге, Франция с кассационной жалобой.