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Posted 21 сентября 2016, 08:19

Published 21 сентября 2016, 08:19

Modified 14 декабря 2023, 16:07

Updated 14 декабря 2023, 16:07

Игорь Пушкарёв бодро себя чувствует в следственном изоляторе

21 сентября 2016, 08:19
Сюжет
Происшествие
В этом убедился адвокат мэра Владивостока

Мэр Владивостока Игорь Пушкарёв пытается крепиться, пребывая в следственном изоляторе столицы, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на агентство Vladnews.ru. Сегодня адвокат градоначальника рассказал о своём свидании с подзащитным.

Адвокат Игоря Пушкарёва, Александр Высоцкий, навестил своего подзащитного в московском СИЗО «Матросская тишина». Он рассказал журналистам о том, как обстоят дела у владивостокского мэра. «Игорь Сергеевич жив, здоров и бодр. Он надеется, что справедливость в скором времени восторжествует», - передал слова Пушкарёва адвокат.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», Басманный суд Москвы 2 июня принял решение об аресте мэра приморской столицы Игоря Пушкарёва. Главе приморской столицы вменяют ущерб в 160 миллионов рублей. Сам Игорь Пушкарёв не согласен с обвинениями в свой адрес. Однако предполагаемый соучастник - Лушников - признался, что Игорь Сергеевич платил ему. В настоящее время мэр Владивостока находится в СИЗО, по его делу продолжается досудебное следствие. Защита Игоря Пушкарёва пыталась обжаловать практически все решения суда, однако каждый раз апелляции отклонялись. Тем не менее адвокаты не теряют надежды: в начале этой недели они обратилась в Верховный суд Российской Федерации и Европейский суд по правам человека в Страсбурге, Франция с кассационной жалобой.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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