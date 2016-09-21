Игорь Пушкарёв бодро себя чувствует в следственном изоляторе

Адвокат Игоря Пушкарёва, Александр Высоцкий, навестил своего подзащитного в московском СИЗО «Матросская тишина». Он рассказал журналистам о том, как обстоят дела у владивостокского мэра. «Игорь Сергеевич жив, здоров и бодр. Он надеется, что справедливость в скором времени восторжествует», - передал слова Пушкарёва адвокат.