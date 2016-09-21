В сёлах Чугуевского района идёт капитальный ремонт домов

В заседании оперативного штаба под руководством губернатора приняли участие представители нескольких населённых пунктов муниципалитета – сёл Шумное, Антоновка, Кокшаровка и Уборка. Губернатор побывал в каждом из этих сёл и проверил ход аварийно-восстановительных работ. Он констатировал, что доволен динамикой работ, и попросил сотрудников МЧС уделить особое внимание восстановлению села Антоновка, там сегодня работают специалисты Сибирского спасательного отряда.