В сёлах Чугуевского района идёт капитальный ремонт домов

Posted 21 сентября 2016, 01:26
Published 21 сентября 2016, 01:26
Modified 15 декабря 2023, 06:43
Updated 15 декабря 2023, 06:43
Накануне глава Приморского края Владимир Миклушевский совершил рабочую поездку по сёлам Чугуевского района, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». В селе Уборка он провёл совещание по аварийно-восстановительным работам и капитальному ремонту разрушенных стихией домов и подворий.
Жители Чугуевского района уже получили почти 60 миллионов рублей компенсации из краевого и федерального бюджетов. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, какие выплаты полагаются приморцам, утратившим урожай, имущество или жильё после наводнения. Во всех муниципалитетах, испытавших натиск тайфуна, работают оценочные комиссии, подсчитывая ущерб. Глава региона поручил ускорить работу комиссий и выплату материальной помощи пострадавшим.
В заседании оперативного штаба под руководством губернатора приняли участие представители нескольких населённых пунктов муниципалитета – сёл Шумное, Антоновка, Кокшаровка и Уборка. Губернатор побывал в каждом из этих сёл и проверил ход аварийно-восстановительных работ. Он констатировал, что доволен динамикой работ, и попросил сотрудников МЧС уделить особое внимание восстановлению села Антоновка, там сегодня работают специалисты Сибирского спасательного отряда.
Глава Приморья подчеркнул, что необходимо собирать ремонтные бригады из местных специалистов – плотников, электриков, печников. Муниципальные власти он призвал контролировать капитальный ремонт домов.
Директор департамента гражданской защиты Приморья Валентин Басаргин отметил, что по заявке в Чугуевский район могут быть направлены дополнительно шифер, мягкая кровля для восстановления крыш, а также матрацы и постельное бельё. Также по поручению губернатора в пострадавшие территории завозят необходимые стройматериалы.
Активную работу ведут и комиссии по оценке ущерба. Как сообщил глава Чугуевского района Анатолий Баскаков, на сегодня оценочные комиссии обследовали 2 448 домовладений, подвергавшихся паводкам и ливневым дождям. Непригодными для проживания предварительно признаны 174 дома.
Сегодня губернатор направился с инспекцией в Тернейский район. В рабочей поездке главу края сопровождают руководители профильных департаментов – здравоохранения, образования и науки, труда и социального развития, сельского хозяйства и продовольствия, дорожного хозяйства, градостроительства, гражданской защиты. Каждый из них готов оперативно решать вопросы, относящиеся к его сфере компетенции.