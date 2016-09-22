Александр Григорян: в матче со "Спартаком" мы сработали очень чётко

Posted 21 сентября 2016, 23:59
Published 21 сентября 2016, 23:59
Modified 15 декабря 2023, 06:43
Updated 15 декабря 2023, 06:43
Главный тренер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Александр Григорян после победного матча над столичным «Спартаком» в рамках розыгрыша Кубка России прокомментировал игру своих подопечных и рассказал, за счёт чего им удалось выиграть.
«В первом тайме мы хорошо действовали в плане отбора мяча, прессинговали, но, к сожалению, ничего не могли сделать в атаке. Поэтому нам пришлось очень много сил потратить на отбор мяча, и постепенно «Спартак» нас выдавил на нашу половину поля. Тогда я начал понимать, что так дальше продолжаться не может и надо вносить коррективы. На 32-ой минуте вместо нападающего Булии вышел полузащитник Дедечко. Таким образом мы перешли на схему с тремя центральными полузащитниками, и она себя полностью оправдала», — рассказал Александр Григорян.
Наставник «армейцев» отметил, что во втором тайме в ряде моментов его подопечные даже превосходили «Спартак». По содержанию второй игровой отрезок, по мнению Александра Григоряна, остался за хабаровчанами. Голевые моменты у ворот «СКА-Хабаровска» возникли из-за грубых индивидуальных ошибок «армейцев».
«В целом мы сработали очень чётко: вышедший на замену Кобялко выиграл достаточно много единоборств и вынуждал фолить защитников «Спартака». Казанков тоже выглядел очень уверенно. Даже Калинский, который впервые вышел в основном составе, вполне оправдал моё доверие и даже мог забить второй гол», — отметил Александр Григорян.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера согласился с тем, что результат матча правильный, поскольку хозяева поля больше хотели победить. По его словам, игроки «СКА-Хабаровска» показали его команде положительный пример мотивационной игры.
«Мы сыграли плохой матч со всех точек зрения. Это не вина перелёта. Нам необходимо понять, что надо всегда выкладываться на поле по максимуму и играть очень интенсивно. Иначе мы можем превратиться в обыкновенную команду», — прокомментировал Массимо Каррера.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», футбольный клуб из краевой столицы «СКА-Хабаровск» в рамках 1/16 финала розыгрыша Кубка России на своём поле обыграл московский «Спартак». Автором единственного гола стал нападающий Владислав Никифоров.