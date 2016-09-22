Александр Григорян: в матче со "Спартаком" мы сработали очень чётко

«В первом тайме мы хорошо действовали в плане отбора мяча, прессинговали, но, к сожалению, ничего не могли сделать в атаке. Поэтому нам пришлось очень много сил потратить на отбор мяча, и постепенно «Спартак» нас выдавил на нашу половину поля. Тогда я начал понимать, что так дальше продолжаться не может и надо вносить коррективы. На 32-ой минуте вместо нападающего Булии вышел полузащитник Дедечко. Таким образом мы перешли на схему с тремя центральными полузащитниками, и она себя полностью оправдала», — рассказал Александр Григорян.