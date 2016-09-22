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Posted 22 сентября 2016, 05:51

Published 22 сентября 2016, 05:51

Modified 15 декабря 2023, 06:43

Updated 15 декабря 2023, 06:43

Депутаты Госдумы: мы приморцы, а не москвичи, идём работать

22 сентября 2016, 05:51
Народные избранники готовятся перейти в нижнюю палату федерального парламента

По результатам выборов Приморье в Государственной думе, кроме победителя по партийным спискам, представят три одномандатника, то есть те депутаты, которые избирались индивидуально по конкретным территориям. Во всех трёх округах региона, Артёмовском, Арсеньевском и Владивостокском, победили представители «Единой России».

Сергей Сопчук набрал 39,53 % голосов во Владивостокском округе. Мэр Артёма Владимир Новиков опередил остальных, добившись 37,76 % голосов - в Артёмовском. Виктория Николаева заслужила доверие 37,45 % местных жителей в Арсеньевском.

С победителем по Артёмовскому округу Владимиром Новиковым корреспондент РИА «Восток-Медиа» уже пообщался. Как оказалось, ему жалко расставаться с городом, который он возглавлял на протяжении 16 лет. Однако у нынешнего депутата Госдумы масса планов и идей, которые он хочет реализовать.

Сегодня агентство узнало о впечатлениях от выборов и планах на будущее ещё у двух победителей – теперь уже бывших депутатов Законодательного собрания Приморского края Виктории Николаевой и Сергея Сопчука.

Депутат Государственной думы VII созыва от Приморского края Виктория Николаева

Новоизбранный депутат Госдумы Виктория Николаева выбиралась по самому большому округу, включившему в себя 18 муниципальных образований, то есть по большому счёту 2/3 Приморского края. Сама она не ожидала, что в крае будет столько протестного голосования.

«Наверное, мы все недостаточно хорошо живём и хотим большего для своего края, города, посёлка или муниципального образования. Я благодарна избирателям за проявленное доверие. Для меня в приоритете сейчас социально-экономическое развитие региона. Экономическая часть реформ прописана, а социальная сфера немного упущена. Речь идёт об образовании, здравоохранении, культуре и спорте. Люди хотят перемен в этих областях, и мы должны этим заниматься. Убедить высшее руководство вкладывать в Дальний Восток сложно, но мы постараемся», - рассказала Виктория Николаева.

Виктория Николаева

Кроме того, Виктория Викторовна определила для себя несколько приоритетных комитетов Госдумы, которым готова посвятить своё рабочее время. Экс-депутат Законодательного собрания Приморского края хотела бы работать в бюджетном комитете, комитете природопользования или социального развития. Не исключает народная избранница и того, что войдёт в состав комитета по региональной политике и законности.

«У меня много приоритетов. Насколько мне известно, официально я могу работать в двух комитетах. К этому я тоже готова. Мы же жители Приморского края, а не Москвы, мы идём работать на Приморье и наших избирателей. Планов много, попытаемся их реализовать», - отметила депутат-новичок Государственной думы.

Ещё один новоизбранный депутат Сергей Сопчук считает прошедшие выборы напряжёнными и конкурентными. «С учётом предварительного голосования выборная кампания была ещё и продолжительной. Серьёзная нагрузка для меня лично и для моей команды. Оппоненты не всегда и не во всём вели себя корректно, строили свою агитацию во многом на критике, в том числе с переходом на личности. Мы же нашу кампанию построили на программных тезисах. Также я старался провести как можно больше встреч с избирателями. Думаю, результаты голосования показали, чей подход оказался более эффективным», - рассказал он корреспонденту РИА «Восток-Медиа».


Депутат Государственной думы VII созыва от Приморского края Сергей Сопчук

Сергей Сопчук полностью готов к переходу в Государственную думу. За время работы в Законодательном собрании Приморского края он собрал весомый багаж предложений. Кроме того, ряд наказов от граждан поступил во время избирательной кампании. Сейчас он и его команда анализируют собранные данные и берут их в работу.

Ранее РИА «Восток-Медиа» опубликовало аналитические выкладки крупного политологического объединения из Владивостока по итогам выборов в краевое Законодательное собрание.


Сергей Сопчук

#Денис Объедкин#Новости#Власть
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