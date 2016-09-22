Депутаты Госдумы: мы приморцы, а не москвичи, идём работать

Ещё один новоизбранный депутат Сергей Сопчук считает прошедшие выборы напряжёнными и конкурентными. «С учётом предварительного голосования выборная кампания была ещё и продолжительной. Серьёзная нагрузка для меня лично и для моей команды. Оппоненты не всегда и не во всём вели себя корректно, строили свою агитацию во многом на критике, в том числе с переходом на личности. Мы же нашу кампанию построили на программных тезисах. Также я старался провести как можно больше встреч с избирателями. Думаю, результаты голосования показали, чей подход оказался более эффективным», - рассказал он корреспонденту РИА «Восток-Медиа».