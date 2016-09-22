На Чукотке вводят "Систему-112" для вызова экстренных служб

Система работает по принципу «одного окна». Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», все звонки сначала поступают в единый центр, где операторы отсеивают ложные и справочные вызовы, а затем передают запрос в полицию, скорую помощь, МЧС, пожарную службу или службу газа в зависимости от ситуации на другом конце провода.