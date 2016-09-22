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Posted 22 сентября 2016, 09:58

Published 22 сентября 2016, 09:58

Modified 17 сентября 2022, 10:26

Updated 17 сентября 2022, 10:26

На Чукотке вводят "Систему-112" для вызова экстренных служб

22 сентября 2016, 09:58
Работы по внедрению единого центра в регионе уже начались

В Чукотском автономном округе началась работа по подготовке и вводу в эксплуатацию «Системы-112». Она позволяет вызвать экстренные оперативные службы по звонку на короткий номер с любого телефона. Жители Чукотки смогут связаться с полицией, пожарными, медиками и другими специалистами по спасению через единый центр.

Система работает по принципу «одного окна». Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», все звонки сначала поступают в единый центр, где операторы отсеивают ложные и справочные вызовы, а затем передают запрос в полицию, скорую помощь, МЧС, пожарную службу или службу газа в зависимости от ситуации на другом конце провода.

«С помощью данной системы существенно упрощается и ускоряется обмен данными между гражданами и экстренными службами, а действия последних становятся более эффективными и скоординированными. Комплекс поможет на постоянной основе проводить анализ поступающей информации обо всех происшествиях, формировать статистические отчёты, обобщать, оценивать и контролировать данные по оперативной обстановке в регионе», — отметила директор хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Хитрова.

О сроках окончания работ над внедрением «Системы-112» в Чукотском автономном округе пока не сообщается.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Чукотка
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