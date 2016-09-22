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Posted 21 сентября 2016, 23:52

Published 21 сентября 2016, 23:52

Modified 17 сентября 2022, 10:26

Updated 17 сентября 2022, 10:26

Польские авиакомпании получили доступ к "открытому небу" Владивостока

21 сентября 2016, 23:52
Речь идёт как о пассажирских, так и грузовых перевозках

Режим «открытого неба» в трёх российских аэропортах стал доступен ещё одним иностранным перевозчикам. В число таких воздушных гаваней вошёл и Владивосток, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Авиационные власти РФ проинформировали коллег из Польши о том, что польские авиакомпании могут использовать так называемый режим открытого неба, который введён в аэропортах Калининграда, Сочи и Владивостока. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

Речь идёт не только о пассажирских, но и о грузовых перевозках. Режим введён в течение трёх сезонов IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) начиная с лета 2016 года в Калининграде и Сочи. В приморской столице он введён на неограниченный период.

При этом российские чиновники отметили, что польские авиакомпании не должны летать по транссибирским маршрутам. Представители Польши в свою очередь сообщили о намерении возобновить рейсы между Варшавой и Москвой с мая 2017 года.

Режим «открытого неба» действует во Владивостоке с 2011 года. Министерство транспорта РФ сняло ограничения на полёты иностранных авиакомпаний в международный аэропорт Владивостока 3 ноября. Сейчас любая авиакомпания может выполнять полёты вне зависимости от того, заключены межправсоглашения об авиационном сообщении между Россией и страной авиаперевозчика или нет. При перевозках между пунктами третьих стран авиакомпания имеет право сесть в Приморье, чтобы забрать пассажиров или грузы.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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