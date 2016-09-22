Польские авиакомпании получили доступ к "открытому небу" Владивостока

Режим «открытого неба» действует во Владивостоке с 2011 года. Министерство транспорта РФ сняло ограничения на полёты иностранных авиакомпаний в международный аэропорт Владивостока 3 ноября. Сейчас любая авиакомпания может выполнять полёты вне зависимости от того, заключены межправсоглашения об авиационном сообщении между Россией и страной авиаперевозчика или нет. При перевозках между пунктами третьих стран авиакомпания имеет право сесть в Приморье, чтобы забрать пассажиров или грузы.