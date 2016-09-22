Польские авиакомпании получили доступ к "открытому небу" Владивостока

Posted 21 сентября 2016, 23:52
Published 21 сентября 2016, 23:52
Modified 17 сентября 2022, 10:26
Updated 17 сентября 2022, 10:26
Режим «открытого неба» в трёх российских аэропортах стал доступен ещё одним иностранным перевозчикам. В число таких воздушных гаваней вошёл и Владивосток, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Авиационные власти РФ проинформировали коллег из Польши о том, что польские авиакомпании могут использовать так называемый режим открытого неба, который введён в аэропортах Калининграда, Сочи и Владивостока. Об этом пишет агентство «Интерфакс».
Речь идёт не только о пассажирских, но и о грузовых перевозках. Режим введён в течение трёх сезонов IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) начиная с лета 2016 года в Калининграде и Сочи. В приморской столице он введён на неограниченный период.
При этом российские чиновники отметили, что польские авиакомпании не должны летать по транссибирским маршрутам. Представители Польши в свою очередь сообщили о намерении возобновить рейсы между Варшавой и Москвой с мая 2017 года.
Режим «открытого неба» действует во Владивостоке с 2011 года. Министерство транспорта РФ сняло ограничения на полёты иностранных авиакомпаний в международный аэропорт Владивостока 3 ноября. Сейчас любая авиакомпания может выполнять полёты вне зависимости от того, заключены межправсоглашения об авиационном сообщении между Россией и страной авиаперевозчика или нет. При перевозках между пунктами третьих стран авиакомпания имеет право сесть в Приморье, чтобы забрать пассажиров или грузы.