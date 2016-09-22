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Posted 22 сентября 2016, 08:51

Published 22 сентября 2016, 08:51

Modified 15 декабря 2023, 06:43

Updated 15 декабря 2023, 06:43

В Хабаровске "накрыли" две точки незаконной продажи спиртного

22 сентября 2016, 08:51
Не повезло бизнесменам-нарушителям в Индустриальном и Центральном районах

В дальневосточной столице полиция обнаружила торговые точки, в которых продавцы отпускали спиртное, нарушая законодательство. Правоохранители изъяли из двух таких заведений около 320 литров горячительных напитков на сумму порядка 90 тысяч рублей.

Полицейским Хабаровска стало известно, что в некоторых киосках города, вопреки запрету закона, продаётся алкоголь. В частности, как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, неравнодушные граждане сообщили, что спиртное круглые сутки продают в одном из киосков на улице Артёмовской. Стражи правопорядка провели профилактический рейд, который затронул не только Индустриальный, но и Центральный районы города. Оказалось, что в ларьке на улице Артёмовской действительно круглосуточно торговали горячительными напитками. Полиция задокументировала факт продажи алкоголя после 22 часов и изъяла из торгового павильона около 130 литров спиртной продукции.

Также правоохранители обнаружили нарушения в магазине на первом этаже жилого дома по улице Ленинградской. Точкой владеет индивидуальный предприниматель, а значит, торговать там можно только слабоалкогольными напитками. Вопреки этому, продавцы отпускали вино и крепкий алкоголь, к тому же делали это круглосуточно. Всего полиция изъяла около 190 литров горячительных напитков.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о подобных нарушениях. Так, на улице Гагарина в Железнодорожном районе Хабаровска стражи правопорядка нашли в ларьке 550 литров пива, которое предприниматель отпускал в ночное время суток, когда это запрещено.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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