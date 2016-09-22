В Хабаровске "накрыли" две точки незаконной продажи спиртного

Полицейским Хабаровска стало известно, что в некоторых киосках города, вопреки запрету закона, продаётся алкоголь. В частности, как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, неравнодушные граждане сообщили, что спиртное круглые сутки продают в одном из киосков на улице Артёмовской. Стражи правопорядка провели профилактический рейд, который затронул не только Индустриальный, но и Центральный районы города. Оказалось, что в ларьке на улице Артёмовской действительно круглосуточно торговали горячительными напитками. Полиция задокументировала факт продажи алкоголя после 22 часов и изъяла из торгового павильона около 130 литров спиртной продукции.