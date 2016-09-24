Студенты ДВФУ потеряли дракона

Некоторые считают: «Мне кажется, в драконе была скрыта какая-то магическая сила, раз он некоторым студентам исполнял желания. Богатенькие дяди решили его себе забрать, чтобы ещё больше денег загадать»; «Хорошо, что убрали, вообще не вписывался — колхозный дракон на фоне более-менее современного ландшафта и строений», «Вернут вам дракона, достали со своим нытьём. Хуже постов про заселение»; «Этот дракон никакой связи с универом, городом или краем не имеет. Мне всегда странно было, почему все его так обожают».