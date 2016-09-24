Студенты ДВФУ потеряли дракона

Posted 24 сентября 2016, 13:19
Published 24 сентября 2016, 13:19
Modified 13 января, 07:39
Updated 13 января, 07:39
Учащиеся Дальневосточного федерального университета во Владивостоке забили тревогу в соцсетях, обнаружив исчезновение стального дракона. С лета 2013 года он стоял у главного корпуса вуза на острове Русском, в декабре 2014-го упал и повредил крыло во время метели, а в пятницу, 23 сентября, пропал. Одни студенты жалеют, что теперь будет некуда складывать монетки «на удачу» во время сессии; другие спорят, кто увёз «символ университета», а третьи уже предлагают придумать новый символ вместо «металлического монстра».
Активное обсуждение второй день идёт в «Подслушано в ДВФУ» и других вузовских группах сети «ВКонтакте». Некоторых гостей кампуса он пугал, но студенты и преподаватели привыкли к статуе «Дружелюбный дракон». Увидев вместо него пустоту на площадке, многие расстроились: «А куда дели?», «Обидно», «На металл сдали», «И где теперь мелочь на проезд искать?», «ВЧЕРА ХОТЕЛ 1000 ЮАНЕЙ отковырять из пасти!!!!! Но облом», «У нас отняли дракошу. Спасибо федерации водно-моторного спорта за это», «Дракоша, вернись».
Некоторые считают: «Мне кажется, в драконе была скрыта какая-то магическая сила, раз он некоторым студентам исполнял желания. Богатенькие дяди решили его себе забрать, чтобы ещё больше денег загадать»; «Хорошо, что убрали, вообще не вписывался — колхозный дракон на фоне более-менее современного ландшафта и строений», «Вернут вам дракона, достали со своим нытьём. Хуже постов про заселение»; «Этот дракон никакой связи с универом, городом или краем не имеет. Мне всегда странно было, почему все его так обожают».
Есть и те, кто предлагает: «Теперь нужно каждый раз перед сессией кидать монетки с пирса в море, чтобы вернуться и кидать уже на следующую сессию»; «Пусть будет новый талисман. Конкурс провести. Например, дельфина предлагаю — хорошо сочетается с логотипом ДВФУ, и вообще интеллектуально одарённое животное».
Представители ДВФУ пока официально не комментировали таинственное исчезновение работы нидерландского скульптора и художника по металлу Джошуа Пеннингса. В то же время основная неофициальная версия, озвученная в соцсетях, — то, что дракона увёз президент федерации водно-моторного спорта Приморского края Юрий Рябко. Он был одним из организаторов спортивно-культурного фестиваля «Лето на Русском» в августе 2013 года, когда в кампусе и появилась скульптура зарубежного мастера.
Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», Юрий Рябко в настоящее время находится в командировке в Республике Корея и никак не мог лично вывезти скульптуру с территории ДВФУ. По словам собеседника, скульптура является собственностью федерации — дракона купили во время фестиваля.
«В результате метели в декабре 2014 года скульптура пострадала при падении на землю. Руководство ДВФУ самостоятельно, без согласования с собственником и без проведения искусствоведческой экспертизы, приняло решение произвести ремонт силами сотрудников и студентов кафедры сварочного производства Инженерной школы ДВФУ. По результатам оценки состояния скульптуры эксперт отметил, что при произведённом ремонте не были надлежащим образом учтены особенности сплава и художественная ценность объекта. И наша федерация как собственник приняла решение о проведении реставрационных работ. Для этого — реставрации — скульптура и была вывезена с территории кампуса», — пояснил Юрий Рябко в беседе с корреспондентом редакции.