Во Владивостоке ремонтируют дома и обрезают деревья

Кроме того, пока не похолодало, идёт благоустройство территории около многоквартирных домов: с учётом пожеланий и просьб жильцов этим занимаются специалисты муниципальной управляющей компании «Центральный». Они готовят к зиме клумбы и цветники, обрезают кустарники и деревья.