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Posted 26 сентября 2016, 23:50

Published 26 сентября 2016, 23:50

Modified 15 декабря 2023, 06:43

Updated 15 декабря 2023, 06:43

Во Владивостоке ремонтируют дома и обрезают деревья

26 сентября 2016, 23:50
Новую кровлю из металлопрофиля получила многоэтажка на Светланской

Специалисты продолжают ремонт крыш, фасадов, систем водоснабжения, водоотведения и электроэнергии в многоквартирных домах Владивостока. По информации пресс-службы мэрии, в отчётный список недавно попал дом № 88 на улице Светланской. Там компания-подрядчик смонтировала новую кровлю из металлопрофиля.

Качество завершённой работы контролирует администрация города.

Кроме того, пока не похолодало, идёт благоустройство территории около многоквартирных домов: с учётом пожеланий и просьб жильцов этим занимаются специалисты муниципальной управляющей компании «Центральный». Они готовят к зиме клумбы и цветники, обрезают кустарники и деревья.

Тем, кто планирует провести обрезку деревьев возле своих домов, необходимо получить на это соответствующее разрешение - порубочный талон. Его можно оформить в управлении охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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