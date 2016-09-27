Во Владивостоке ремонтируют дома и обрезают деревья

Posted 26 сентября 2016, 23:50
Published 26 сентября 2016, 23:50
Modified 15 декабря 2023, 06:43
Updated 15 декабря 2023, 06:43
Специалисты продолжают ремонт крыш, фасадов, систем водоснабжения, водоотведения и электроэнергии в многоквартирных домах Владивостока. По информации пресс-службы мэрии, в отчётный список недавно попал дом № 88 на улице Светланской. Там компания-подрядчик смонтировала новую кровлю из металлопрофиля.
Качество завершённой работы контролирует администрация города.
Кроме того, пока не похолодало, идёт благоустройство территории около многоквартирных домов: с учётом пожеланий и просьб жильцов этим занимаются специалисты муниципальной управляющей компании «Центральный». Они готовят к зиме клумбы и цветники, обрезают кустарники и деревья.
Тем, кто планирует провести обрезку деревьев возле своих домов, необходимо получить на это соответствующее разрешение - порубочный талон. Его можно оформить в управлении охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока.