ДВФУ и Харбинский политех займутся совместным исследованием Арктики

Профессор Ван Вэй также отметил, что сейчас Китай не имеет выхода в Арктику, участие в подобных исследованиях важно с точки зрения развития современных инженерных технологий. «На базе российско-китайского центра мы намерены решать и практические задачи. На шельфе Бохайского залива разрабатывается крупное нефтяное месторождение, и для его оборудования необходимы новейшие решения по защите инженерных объектов ото льда. Учёные в ДВФУ обладают в этом безусловным авторитетом», — подчеркнул Ван Вэй.