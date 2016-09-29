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Posted 29 сентября 2016, 02:08

Published 29 сентября 2016, 02:08

Modified 15 декабря 2023, 06:43

Updated 15 декабря 2023, 06:43

ДВФУ и Харбинский политех займутся совместным исследованием Арктики

29 сентября 2016, 02:08
Перед учёными стоит несколько практических задач

ДВФУ и Харбинский политехнический университет разработали совместную программу, нацеленную на изучение Арктики. Сейчас представители вузов займутся формированием исследовательской группы, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Харбинский политехнический университет (ХПУ, КНР) объявили о развитии российско-китайского полярного инжинирингового и научно-исследовательского проекта. Об этом накануне объявили директор Инженерной школы ДВФУ Александр Беккер и глава делегации ХПУ, профессор Ван Вэй. Сейчас специалисты формируют объединённую исследовательскую команду, которая займётся фундаментальными и прикладными исследованиями для промышленного освоения Арктики. В качестве приоритетных направлений названы разработка конструкции ледостойких платформ для арктической зоны РФ и шельфа Жёлтого моря, исследование долговечности бетонов в полярной зоне, надёжности инженерных сооружений и ледовых нагрузок на суда.

«В ДВФУ исторически сформирована серьёзная научная школа, которая имеет большой опыт ведения научных исследований в области Арктики и внедрения разработок при обустройстве объектов на шельфе морей. Объединение усилий с одним из ведущих технических вузов Китая выгодно дополнит масштабный проект «Арктика» в ДВФУ и позволит продвигать в этой области международные проекты», — подчеркнул Александр Беккер.

Профессор Ван Вэй также отметил, что сейчас Китай не имеет выхода в Арктику, участие в подобных исследованиях важно с точки зрения развития современных инженерных технологий. «На базе российско-китайского центра мы намерены решать и практические задачи. На шельфе Бохайского залива разрабатывается крупное нефтяное месторождение, и для его оборудования необходимы новейшие решения по защите инженерных объектов ото льда. Учёные в ДВФУ обладают в этом безусловным авторитетом», — подчеркнул Ван Вэй.

Дальневосточный федеральный университет и Харбинский политехнический университет также планируют активизировать обмен студентами и учёными. Одной из эффективных площадок для работы молодых исследователей двух стран станет ледовая школа ICE Mechanics, которую ежегодно проводит ДВФУ. Для финансирования общих разработок учёные совместно подадут заявки в крупнейшие российские и китайские научные фонды.

Почти год назад РИА «Восток-Медиа» также сообщало о комплексном исследовании Арктики, которое провели специалисты ТИНРО-Центра.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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