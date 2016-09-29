Хабаровский край обратил внимание Москвы на малоэтажные дома

Власти Хабаровского края пытаются изменить систему капитального ремонта в стране таким образом, чтобы многоквартирные дома и дома малой этажности не находились в равных условиях. При существующем положении дел собственники трёхэтажного дома, в котором проведут работы, будут вынуждены расплачиваться за них в течение 130 лет.



Об этом в ходе правительственного часа в Законодательной Думе Хабаровского края рассказал министр ЖКХ региона Дарий Тюрин. Вопрос о небольших жилых домах чиновнику задала депутат Лидия Коваль, напомнив, что в таких зданиях обычно живут представители незащищённых слоёв населения, в большинстве своём — пенсионеры.



«Не поднимали ли вы на уровне Федерации, в министерстве строительства вопрос о софинансировании капитального ремонта в таких домах? Бывая в квартирах этих людей, иногда видишь, что крыша не просто протекает, а как на улице, так и в доме. Мы создали свой фонд, хорошо, но в основной части ремонта жильцам таких домов всё-таки необходима помощь», — сказала Лидия Коваль.



Министр ЖКХ ответил, что накануне заседания поднимал эту тему на съезде региональных операторов капремонта, который проходил в Москве. По словам Дария Тюрина, многие субъекты Федерации сегодня тратят на ремонт малоэтажных домов средства из «общего котла», однако в будущем такой подход «аукнется» финансовой необеспеченностью фондов.



«В Минстрое понимают, что решение по этому вопросу необходимо принимать срочно, в течение года-двух. Мы, в свою очередь, предложили давать софинансирование по домам небольшой этажности. У нас есть такая практика в Охотске, но по всему краю силами местных и краевого бюджетов мы все маленькие дома не отремонтируем. Нужна помощь Федерации», — подчеркнул чиновник.