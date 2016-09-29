В Хабаровске "управляйки" запасли к субботнику инвентарь для жильцов

Особое внимание в этом году уделят бесхозным территориям и несанкционированным свалкам, которые граничат с зоной ответственности «управляек». Такие уборки запланированы во всех районах Хабаровска. Управляющая компания ООО «ВИК-Гарант» проведёт уборку пустыря на улице Артёмовской, 136, очистит контейнерную площадку и пустырь перед гаражами на улице Герцена, 10, а также приведёт в порядок территорию в районе автостоянки по переулку Краснореченскому, 22. В центре дальневосточной столицы ООО «Бруслит Сервис» почистит бесхозную территорию на улице Краснодарской, 19, а также контейнерные площадки по адресам: Ленинградская, 63; Вяземская, 3; Больничная, 2д и 2и; Карла Маркса, 115а и переулок Дежнёва, 9.