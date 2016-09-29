В Хабаровске "управляйки" запасли к субботнику инвентарь для жильцов

Posted 29 сентября 2016, 00:54
Published 29 сентября 2016, 00:54
Modified 15 декабря 2023, 06:43
Updated 15 декабря 2023, 06:43
Управляющие организации в дальневосточной столице подготовились к общегородскому субботнику. Коммунальные операторы ждут, что неравнодушные жители города примут активное участие в уборке придомовых территорий, поэтому обещают снабдить хабаровчан необходимым инвентарём: граблями, вениками и мётлами, мешками для мусора.
Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», традиционный осенний субботник в Хабаровске пройдёт 1 октября. В этот же день наведением порядка на улицах, дворах и в общественных местах отдыха займутся жители всего региона — распоряжение о проведении общекраевой уборки подписал губернатор Вячеслав Шпорт. Управляющие компании подготовились к мероприятию заранее и надеются на активность и сознательность жильцов.
«Весь необходимый инвентарь подготовлен заблаговременно: 350 мётел, около 50 граблей, более 2 500 мешков для мусора. Как правило, инвентаря хватает: его количество рассчитано и на тот случай, если на субботник выйдут и активные жители многоквартирных домов. Надеемся, что в этом году хабаровчане также проявят инициативу и помогут сделать наш город чище», — озвучил директор управляющей компании ООО «ВИК-Гарант» Влада Руденко.
Особое внимание в этом году уделят бесхозным территориям и несанкционированным свалкам, которые граничат с зоной ответственности «управляек». Такие уборки запланированы во всех районах Хабаровска. Управляющая компания ООО «ВИК-Гарант» проведёт уборку пустыря на улице Артёмовской, 136, очистит контейнерную площадку и пустырь перед гаражами на улице Герцена, 10, а также приведёт в порядок территорию в районе автостоянки по переулку Краснореченскому, 22. В центре дальневосточной столицы ООО «Бруслит Сервис» почистит бесхозную территорию на улице Краснодарской, 19, а также контейнерные площадки по адресам: Ленинградская, 63; Вяземская, 3; Больничная, 2д и 2и; Карла Маркса, 115а и переулок Дежнёва, 9.
Кроме этого, сотрудники управляющих организаций очистят фасады многоквартирных домов от несанкционированных объявлений и рекламы. Из ливневых лотков уберут мусор, детские и спортивные площадки отреставрируют. В частности, такие работы выполнят на улицах Станционной, 8 и Краснодарской, 19. Как сообщает пресс-служба «ЖКХ-Групп», отдельное внимание уделят и парковым зонам — там уберут сухие ветки и опавшую листву, а также посадят новые деревья. Агентство сообщало, что в планах муниципалитета также озеленить хабаровские улицы: к осеннему субботнику в городе появится около 1,5 тысячи саженцев. Старые деревья, которые могут повредить кровли жилых домов или инженерные коммуникации, спилят.