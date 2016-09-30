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Posted 30 сентября 2016, 00:31

Published 30 сентября 2016, 00:31

Modified 14 декабря 2023, 16:03

Updated 14 декабря 2023, 16:03

Семейная пара из Хабаровска доехала на велосипедах до Крыма

30 сентября 2016, 00:31
Их путешествие по всей России заняло 4,5 месяца

Хабаровчане Иван и Елена Казаковы добрались из краевой столицы до Крыма на велосипедах за четыре с половиной месяца. Велопутешественники выехали из Хабаровска 11 мая и достигли цели 26 сентября. Они посетили все города по Транссибирской магистрали до Казани, оттуда вдоль Волги поехали на юг до Краснодара, а затем отправились в Крым.

«Идея проехать всю страну на велосипеде пришла нам в голову осенью 2015 года, и вплоть до мая мы готовились к походу. Опыт велопутешествий у нас уже был, но не таких длительных и дальних — мы катались по Приморью и Хабаровскому краю», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» велосипедист Иван Казаков.

В Хабаровске Иван работает проектировщиком, Елена — энергетик. Мечты о новых путешествиях у супружеской пары есть, но пока муж и жена их не раскрывают, а то «начальство на работе не оценит».

«Помимо велотуризма, мы ведём очень активный образ жизни, поэтому физически были готовы к путешествию. К походу также собирали тщательно велосипеды и прочее снаряжение. 6 октября мы вылетаем домой из Симферополя. В дальнейшем будем стараться продолжать в том же духе», — сообщил Иван Казаков.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что житель Хабаровска планирует доехать до Москвы на велосипеде за 100 дней. Отправиться в путешествие дальневосточник планирует в марте. С собой он возьмёт палатку и небольшую тележку со всем необходимым.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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