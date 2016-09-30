Семейная пара из Хабаровска доехала на велосипедах до Крыма

«Идея проехать всю страну на велосипеде пришла нам в голову осенью 2015 года, и вплоть до мая мы готовились к походу. Опыт велопутешествий у нас уже был, но не таких длительных и дальних — мы катались по Приморью и Хабаровскому краю», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» велосипедист Иван Казаков.