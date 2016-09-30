У школьников Хабаровского края возобновились уроки энергограмотности

В наступившем учебном году открытые уроки по безопасному использованию электричества и правилам нахождения вблизи энергообъектов пройдут во многих школах крупных населённых пунктов края. Работники энергокомпании не только напомнят ребятам об опасности тока и главных принципах обращения с ним, но и научат их оказывать первую помощь пострадавшим от электротравмы. Как эффективно делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, энергетикам поможет продемонстрировать любимец всех детей – тренировочный манекен Гоша.