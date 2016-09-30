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Posted 30 сентября 2016, 02:11

Published 30 сентября 2016, 02:11

Modified 17 сентября 2022, 14:26

Updated 17 сентября 2022, 14:26

У школьников Хабаровского края возобновились уроки энергограмотности

30 сентября 2016, 02:11
Работники филиала ДРСК побывают в учебных заведениях крупных населённых пунктов

Специалисты предприятия «Хабаровские электрические сети» – филиала Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО «ДРСК», входит в состав ПАО «РАО ЭС Востока») возобновили работу со школьниками Хабаровского края по основам электробезопасности.

В наступившем учебном году открытые уроки по безопасному использованию электричества и правилам нахождения вблизи энергообъектов пройдут во многих школах крупных населённых пунктов края. Работники энергокомпании не только напомнят ребятам об опасности тока и главных принципах обращения с ним, но и научат их оказывать первую помощь пострадавшим от электротравмы. Как эффективно делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, энергетикам поможет продемонстрировать любимец всех детей – тренировочный манекен Гоша.

Кроме этого, активизирована работа и с управлениями образований муниципальных органов власти: в скором времени в местных школах появятся информационно-разъяснительные плакаты с основными правилами электробезопасности в быту и на улице, разработанные специалистами «Хабаровских электрических сетей».

«Разъяснительная работа с детьми по вопросам повышения энергограмотности проводится нашими специалистами регулярно, – отметил заместитель главного инженера «Хабаровских электрических сетей» по охране труда Константин Жданов. – Это одно из приоритетных направлений в деятельности нашего предприятия, которое даёт свои положительные результаты».

Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» в очередной раз напоминает: соблюдение элементарных правил безопасного нахождения вблизи энергообъектов и пользования электрическими приборами в быту позволит сохранить жизнь и здоровье как детей, так и взрослых.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#ДРСК
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