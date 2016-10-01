Власти Приморья доверят ЖКХ частным инвесторам

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис привёл статистические данные: «В 2015 году, который стал непростым для российской экономики, при сокращении инвестиций в основной капитал 183 миллиарда инвестиций вложено в объекты коммунального хозяйства. В 2,5 раза больше, чем в 2014 году, заключено концессий – 271. Инвестиционных обязательств – в 10 раз, на сумму 70 миллиардов рублей. Всего сегодня реализуется 900 соглашений. Общий объём инвестобязательств по ним превышает 130 миллиардов рублей».