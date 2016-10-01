Власти Приморья доверят ЖКХ частным инвесторам

Posted 1 октября 2016, 00:14
Published 1 октября 2016, 00:14
Modified 17 сентября 2022, 10:26
Updated 17 сентября 2022, 10:26
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сейчас работает в Сочи, на Международном инвестиционном форуме. В том числе он участвовал в обсуждении проблем и перспектив такой отрасли, как жилищно-коммунальное хозяйство, привлечения частных инвестиций.
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак обратил внимание собравшихся, что «необходимо сделать упор на снижение издержек, а не на рост тарифов». Однако, подчеркнул вице-премьер, важно учитывать: ЖКХ – не только бизнес, но и социально важный сектор экономики. В связи с этим важно распространять лучшие практики субъектов РФ по заключению концессионных соглашений и их реализации.
Замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис привёл статистические данные: «В 2015 году, который стал непростым для российской экономики, при сокращении инвестиций в основной капитал 183 миллиарда инвестиций вложено в объекты коммунального хозяйства. В 2,5 раза больше, чем в 2014 году, заключено концессий – 271. Инвестиционных обязательств – в 10 раз, на сумму 70 миллиардов рублей. Всего сегодня реализуется 900 соглашений. Общий объём инвестобязательств по ним превышает 130 миллиардов рублей».
Чибис добавил, что по результатам действия концессий в 35 регионах видно - инструменты, определённые государственной политикой, дают свои плоды. В частности, за первые годы работы концессионеров почти вполовину сократилось количество коммунальных аварий.
По словам губернатора Владимира Миклушевского, в Приморье для привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ утверждена соответствующая «дорожная карта». Также создана рабочая группа из представителей теплоснабжающих организаций и технических экспертов. На сегодняшний день заключены два концессионных соглашения на объекты муниципальной собственности в Михайловском и Партизанском районах. Поданы заявки на заключение концессионных соглашений по объектам теплоснабжения в Находкинском городском округе, водоснабжения и водоотведения – в Большом Камне.
Кроме того, в декабре администрация края собирается подать 9 заявок на получение 2 миллиардов рублей из Фонда содействия реформирования ЖКХ. Господдержка необходима для модернизации систем тепло- и водоснабжения, водоотведения и утилизации твёрдых коммунальных отходов в 8 муниципальных образованиях. Предполагается, что указанные заявки будут реализованы посредством заключения концессионных соглашений.
В настоящее время на территории края уже утверждено 11 инвестиционных программ предприятий водоснабжения, общий объём капиталовложений которых составляет 2,2 миллиарда рублей за три года, сообщила пресс-служба администрации Приморского края.