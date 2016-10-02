Первый канал вырезал голую женщину из эфира Кубка КВН во Владивостоке

Несмотря на это, часть шуток и сцен из записи представители «Первого» всё-таки вырезали. Так, например, заметно сократилась музыкальная разминка. Кроме того, при монтаже специалисты смягчили номер команды ДАЛС про российских учителей, вынужденных подрабатывать, - убрали упоминание про Дмитрия Медведева и исключили фрагмент с голой учительницей. Во время игры в «Фетисов-Арене» директору школу вывезли на обед роллы, разложенные на девушке в купальнике, как оказалось, учительнице физики, которая тоже зарабатывает, как может. Немного подвергся редактуре номер сборной Пятигорска в караоке, его также пришлось сжать.