Первый канал вырезал голую женщину из эфира Кубка КВН во Владивостоке

Posted 2 октября 2016, 15:20
Published 2 октября 2016, 15:20
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
Летний Кубок КВН, прошедший во Владивостоке 11 сентября, вышел в эфир «Первого канала». Часть шуток телевизионщики всё-таки вырезали, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Вечером в воскресенье, 2 октября, многие приморцы были прикованы к экранам телевизоров – «Первый канал» показал летний Кубок КВН-2016. Программа заняла 2 часа и 40 минут эфирного времени. По данным краевой администрации, оно стало рекордным, так как обычно телеканал выделяет Клубу весёлых и находчивых 1 час и 50 минут.
Несмотря на это, часть шуток и сцен из записи представители «Первого» всё-таки вырезали. Так, например, заметно сократилась музыкальная разминка. Кроме того, при монтаже специалисты смягчили номер команды ДАЛС про российских учителей, вынужденных подрабатывать, - убрали упоминание про Дмитрия Медведева и исключили фрагмент с голой учительницей. Во время игры в «Фетисов-Арене» директору школу вывезли на обед роллы, разложенные на девушке в купальнике, как оказалось, учительнице физики, которая тоже зарабатывает, как может. Немного подвергся редактуре номер сборной Пятигорска в караоке, его также пришлось сжать.
Между тем приветственное выступление сборной Приморского края «Первый канал» сохранил. Так, не будучи чемпионом КВН и даже не являясь участником Высшей лиги, весёлые и находчивые края умудрились засветиться на летнем Кубке.
В социальных сетях региона уже появилось множество радостных постов о том, что приморцы наконец дождались игры, прошедшей во Владивостоке. Особенно интересно сравнить телевизионную версию с реальной было тем, кто лично присутствовал на игре.
Накануне также стало известно, что краевые власти заметно сэкономили во время проведения летнего Кубка. Как оказалось, вместо запланированных 45 миллионов рублей организаторы уложились в 33. Об этом заявил основатель движения КВН в Приморском крае, почётный член краевой молодёжной общественной организации «Приморский клуб весёлых и находчивых» Сергей Матлин. По его словам, экономия произошла за счёт партнёров, закрывших некоторые статьи расходов – кто-то за рекламу, кто-то за приглашения, кто-то просто из любви к игре. В итоге оставшиеся 12 миллионов рублей вернутся в региональную казну.
Теперь танец об акклиматизации, номера про «дальневосточный гектар», Лагутенко в Махачкале, бессмысленный и беспощадный товарооборот с Китаем и шутку о том, как «Адмирал» натянул «Амур», увидят миллионы телезрителей.
Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», по итогам прошедшей 11 сентября в «Фетисов-Арене» игры летний кубок КВН из Владивостока увезли команды «Союз» и ДАЛС. Кавээнщики много шутили на приморские и владивостокские темы. Особенно хорошо прошла миниатюра про приморский хоккейный клуб «Адмирал», натянувший хабаровский «Амур». После игры сотрудники команды вручили президенту Международного союза КВН именной свитер с номером региона - Приморского края.
Приморская столица ещё долго отходила от большого праздника и обсуждала воскресную игру. Однако не все приморцы оценили шутку приморской сборной про тайфун. Капитан не ожидал подобной реакции некоторых зрителей и попросил не судить слишком строго. Между тем сейчас сборная Приморского края по КВН после летнего Кубка планирует в январе следующего года отправиться на фестиваль в Сочи и пробиться в одну из телевизионных лиг КВН.