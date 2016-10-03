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Posted 3 октября 2016, 08:49

Published 3 октября 2016, 08:49

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

Корейские музыканты сыграли Чайковского в Приморской филармонии

3 октября 2016, 08:49
Впервые во Владивостоке выступил оркестр из 80 человек

Один из самых известных корейских творческих коллективов - симфонический оркестр «Кёнсанбук-до» - впервые в полном составе выступил на сцене Приморской краевой филармонии. Зрители услышали концерт для скрипки с оркестром и симфонию № 5 Чайковского.

Это выступление корейского оркестра на приморской сцене, организованное при содействии департамента культуры Приморского края, стало залогом дальнейшего укрепления международных культурных связей Приморья – так сказала директор филармонии Анна Алеко.

«Кёнсанбук-до» существует уже 24 года и весьма популярен в Южной Корее. В свои выступления музыканты привносят традиционную музыкальную составляющую, используя песни и танцы. За время существования «Кёнсанбук-до» провёл около 1 500 представлений, включая концерты в 23 городах и странах. В их числе и благотворительные концерты.

Во Владивостоке концерт симфонического оркестра из Южной Кореи стал частью Дней классической музыки стран АТР, которые проходят в крае при поддержке департамента культуры Приморья и Государственной дальневосточной академии искусств.

Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно освещало первый фестиваль классики, который в августе состоялся на площадках Приморской сцены Мариинского театра. Тогда за 12 дней прошло 27 спектаклей и концертов, в которых были заняты более 300 музыкантов, танцоров и вокалистов из России и 12 стран мира.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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