Корейские музыканты сыграли Чайковского в Приморской филармонии

Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно освещало первый фестиваль классики, который в августе состоялся на площадках Приморской сцены Мариинского театра. Тогда за 12 дней прошло 27 спектаклей и концертов, в которых были заняты более 300 музыкантов, танцоров и вокалистов из России и 12 стран мира.