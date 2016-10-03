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Posted 3 октября 2016, 08:20

Published 3 октября 2016, 08:20

Modified 17 сентября 2022, 10:26

Updated 17 сентября 2022, 10:26

Приморские врачи выезжают на стажировки в ведущие клиники страны

3 октября 2016, 08:20
Всего в этом году квалификацию за счёт бюджета повысили почти 2 500 медработников края

С начала нынешнего года около 2,5 тысячи медицинских работников из разных муниципалитетов Приморья смогли пройти курсы повышения квалификации или стажировки. Профессиональную переподготовку медиков оплачивает в большинстве случаев краевой бюджет в соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 – 2020 годы. Частью этой госпрограммы является подпрограмма «Развитие кадрового потенциала», ориентированная на повышение квалификации сотрудников приморского здравоохранения.

«С начала года профессиональную переподготовку прошли 1 270 врачей и 1 186 средних медицинских работников. Медики участвовали в циклах профессиональной переподготовки, общего и тематического усовершенствования», – сообщила заведующая отделом развития кадрового потенциала департамента здравоохранения Екатерина Лупарева.

Врачи из разных районов Приморья могут проходить переподготовку как на базе краевых учреждений, так и за пределами края – с выездом и практикой в ведущих центральных клиниках страны.

В прошлом году курсы повышения квалификации бесплатно прошли почти 700 медицинских сестёр. Они обучались во Владивостоке на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета. Краевой департамент здравоохранения совместно с этим вузом разработал план подготовки медицинских кадров на территории Приморского края на 2016 - 2017 годы.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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