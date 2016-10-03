Приморские врачи выезжают на стажировки в ведущие клиники страны

С начала нынешнего года около 2,5 тысячи медицинских работников из разных муниципалитетов Приморья смогли пройти курсы повышения квалификации или стажировки. Профессиональную переподготовку медиков оплачивает в большинстве случаев краевой бюджет в соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 – 2020 годы. Частью этой госпрограммы является подпрограмма «Развитие кадрового потенциала», ориентированная на повышение квалификации сотрудников приморского здравоохранения.