Директор хабаровского театра "Триада": мы воспитали не одно поколение

Posted 4 октября 2016, 09:06
Published 4 октября 2016, 09:06
Modified 15 декабря 2023, 06:43
Updated 15 декабря 2023, 06:43
Театр в краевой столице не переживает кризисное время и не находится в упадке. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» рассказал директор «Триады» Вадим Гогольков. По мнению руководителя театра, тот факт, что в городе появляются новые спектакли, а на сцене — новые лица, уже свидетельствует о развитии.
«На зрителя мы не жалуемся, мы воспитали уже не одно поколение. И места, в общем-то, всегда заполнены. Правда, их всего сто в нашем зале, а всегда хочется большего. Но театр не испытывает каких-то проблем со зрителями. Примечательно, что к нам ходит молодёжь, поскольку это важно — прививать любовь к театру у молодого поколения, — поделился с корреспондентом агентства заслуженный артист России Вадим Гогольков. — Театр в своё время несколько раз побывал в Японии, бывал в ФРГ, в Китае, было очень много статей о нас в зарубежных изданиях. Так что какую-то свою нишу в городе театр имеет, и зрителям иногда даже сложно к нам попасть».
Директор «Триады» сообщил, что удовлетворить все финансовые нужды пока не удаётся, но учреждение растёт и развивается. Если раньше оно называлось театром пантомимы, то теперь Вадим Гогольков с нескрываемой гордостью отмечает, что это камерный театр.
«Мы существуем с 1975 года. Всё время до этого мы были театром пантомимы. Но наряду с пластическими постановками у нас были и драматические: Чехов, Хемингуэй и другие. В этом году у нас в репертуаре около 20 спектаклей, среди которых есть и драматические, и пластические, и клоунада, и современная драматургия. Поэтому теперь мы не театр пантомимы, а камерный театр», — объяснил директор «Триады».
В статус муниципального учреждения студия вошла в 1993 году, когда городские власти обратили внимание на достижения коллектива в краевых, всероссийских и международных фестивалях. Руководитель театра отметил, что учреждение не было создано властями Хабаровска, а вошло в число государственных вследствие долгой и упорной работы.
«В 1989 году мы были ещё народным театром, самодеятельным, но потом стали театром-студией. Позже город посчитал, что театр может стать настоящей творческой государственной единицей. Уже одно то, что он был создан не сверху, а просто вырос и стал достойным того, чтобы быть профессиональным театром — это очень важно», — вспомнил Вадим Гогольков.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», новый театральный сезон «Триада» откроет спектаклем по рассказам Василия Шукшина «Солнце, старик и девушка». Режиссёр постановки Сергей Листопадов отметил, что произведения советского писателя позволяют актёрам развиваться, поскольку в рассказах представлены истории воспитания личностей, что даёт исполняющим их артистам возможность наращивать своё мастерство.