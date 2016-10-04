Директор хабаровского театра "Триада": мы воспитали не одно поколение

«На зрителя мы не жалуемся, мы воспитали уже не одно поколение. И места, в общем-то, всегда заполнены. Правда, их всего сто в нашем зале, а всегда хочется большего. Но театр не испытывает каких-то проблем со зрителями. Примечательно, что к нам ходит молодёжь, поскольку это важно — прививать любовь к театру у молодого поколения, — поделился с корреспондентом агентства заслуженный артист России Вадим Гогольков. — Театр в своё время несколько раз побывал в Японии, бывал в ФРГ, в Китае, было очень много статей о нас в зарубежных изданиях. Так что какую-то свою нишу в городе театр имеет, и зрителям иногда даже сложно к нам попасть».