Эксперт: Хабаровский край — лидер ДФО по числу общественных советов

Posted 4 октября 2016, 07:34
Published 4 октября 2016, 07:34
Modified 17 сентября 2022, 10:26
Updated 17 сентября 2022, 10:26
В краевой столице 14-15 октября пройдёт региональный Гражданский форум. Его участниками станут представители общественных организаций, гражданские активисты, представители органов власти и бизнеса. Куратором площадки, посвящённой роли общественных советов при взаимодействии с органами власти, станет заведующий Научно-исследовательской лабораторией Дальневосточного института управления Юрий Березутский. Он рассказал РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» об основных темах и задачах этой площадки.
«Сегодня есть краевой и федеральный тренды на развитие различных институтов гражданского общества. Одним из таких эффективных инструментов являются общественные советы, которые создаются при органах государственной власти, местного самоуправления. Хабаровский край является одним из лидеров в Дальневосточном регионе по количеству созданных общественных советов», — рассказал Юрий Березутский.
По его словам, несмотря на это, появляется много вопросов о функционале общественных советов и эффективности их работы. По мнению эксперта, основными задачами их деятельности должны стать поддержка органов власти, общественный контроль и мониторинг по вопросам их деятельности, независимая оценка качества оказания услуг разных министерств и ведомств, а также разработка предложений для улучшения их работы.
«На площадке Гражданского форума мы также ставим перед собой несколько задач: обменяться опытом, обязательно обсудить проблемы, которые сегодня возникают у общественных советов. А также совместно определить предложения, как создать из экспертных общественных советов профессиональные сообщества неравнодушных граждан, которые бы действительно помогали повышать качество деятельности органов власти, при которых создан такой совет», — Юрий Березутский.
По мнению эксперта, оценки эффективности общественных советов недостаточно — необходимо также учитывать количество идей и приложений, которые приняли и взяли на вооружение органы власти различных уровней.
«А задача органов власти — создавать такие условия для работы общественных советов, чтобы они могли предлагать различные идеи для внедрения. Тогда люди будут видеть, что власть принимает решения не абстрактно и без учёта мнения общественности, а прислушивается к профессионалам и экспертам. Тогда уровень доверия к власти будет расти», — считает Юрий Березутский.
Как отметил эксперт, такие площадки, как Гражданский форум, очень важны для региона и его жителей, поскольку они позволяют представителям общественных структур, власти и бизнеса обменяться мнениями и опытом, обсудить проблемы и попытаться совместно решить их.