Эксперт: Хабаровский край — лидер ДФО по числу общественных советов

По его словам, несмотря на это, появляется много вопросов о функционале общественных советов и эффективности их работы. По мнению эксперта, основными задачами их деятельности должны стать поддержка органов власти, общественный контроль и мониторинг по вопросам их деятельности, независимая оценка качества оказания услуг разных министерств и ведомств, а также разработка предложений для улучшения их работы.