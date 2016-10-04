Николай Глинин: план по призыву выполним — сомнений нет

Posted 4 октября 2016, 10:30
Published 4 октября 2016, 10:30
Modified 14 декабря 2023, 16:03
Updated 14 декабря 2023, 16:03
Нынешней осенью комиссариатам Восточного военного округа предстоит отправить в войска около 10,5 тысячи призывников. Проходить срочную службу отправятся больше тысячи молодых людей, получивших подготовку по военно-учётным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник организационно-мобилизационного управления штаба ВВО Александр Дудкин.
Он отметил, что сейчас молодёжь рвётся в воздушно-десантные войска. Пожелания призывников, конечно, учитываются, но конечное слово остаётся за призывными комиссиями, которые дают профессиональное заключение о годности того или иного лица. В ВДВ, как и прежде, попадают только лучшие кандидаты.
«Это решение принимается с учётом потребности войск, годности призывника к военной службе по состоянию здоровья, имеющейся подготовки по военно-учётным специальностям и по результатам профессионально-психологического отбора», — уточнил Александр Дудкин.
Призыв осени этого года отмечен также изменениями в порядке допуска в вооружённые силы по медицинским показаниям. Более жёсткими стали требования к психическому здоровью призывников. На альтернативную службу этой осенью попадут 10 человек, из них четыре жителя Хабаровского края. Несмотря на это, комиссары не прогнозируют недобора в ходе нынешней кампании.
«Мы своевременно завершили подготовку по призыву, подвели итоги, провели учебно-методические сборы с призывными комиссиями и в субъектах, и в районах. С сегодняшнего дня идут призывные мероприятия. Установленное задание мы, конечно, выполним, сомнений в том нет», — поделился военный комиссар Хабаровского края Николай Глинин.
Как писало РИА «Восток-Медиа», в Хабаровском крае в этом сезоне призывной план составляет 1 275 новобранцев.