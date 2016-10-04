Николай Глинин: план по призыву выполним — сомнений нет

Призыв осени этого года отмечен также изменениями в порядке допуска в вооружённые силы по медицинским показаниям. Более жёсткими стали требования к психическому здоровью призывников. На альтернативную службу этой осенью попадут 10 человек, из них четыре жителя Хабаровского края. Несмотря на это, комиссары не прогнозируют недобора в ходе нынешней кампании.