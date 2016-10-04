Потребительские кредиты стали доступнее

Posted 4 октября 2016, 02:29
Published 4 октября 2016, 02:29
Modified 14 декабря 2023, 16:08
Updated 14 декабря 2023, 16:08
Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9 % годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» – 14,9 % годовых в рублях.
По «Потребительскому кредиту военнослужащим – участникам НИС» процентные ставки теперь составляют 15,5 % годовых в рублях с обеспечением и 16,5 % годовых в рублях без обеспечения.
По «Кредитам физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство» процентная ставка теперь составляет 20,0 % годовых в рублях.
По «Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» предлагаются фиксированные процентные ставки с минимальной ставкой 14,9 % годовых в рублях. Продукт позволяет рефинансировать до пяти кредитов – как взятых в других банках, так и в Сбербанке.
«Сегодня мы вывели ставки по всей линейке потребительских кредитов на уровень ниже докризисного – это позволит закрепить успехи Сбербанка в наметившемся тренде на восстановление потребительского кредитования, – отметила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова. – Ранее мы снизили ставки в мае, это привело к росту выдач до 70 миллиардов в месяц при среднемесячных выдачах в 52 миллиарда, которые мы наблюдали в течение последних двух лет».
Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента.
В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.
Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе потребительского кредитования.