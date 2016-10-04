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Posted 4 октября 2016, 02:29

Published 4 октября 2016, 02:29

Modified 14 декабря 2023, 16:08

Updated 14 декабря 2023, 16:08

Потребительские кредиты стали доступнее

4 октября 2016, 02:29
С 1 октября Сбербанк снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов

Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9 % годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» – 14,9 % годовых в рублях.

По «Потребительскому кредиту военнослужащим – участникам НИС» процентные ставки теперь составляют 15,5 % годовых в рублях с обеспечением и 16,5 % годовых в рублях без обеспечения.

По «Кредитам физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство» процентная ставка теперь составляет 20,0 % годовых в рублях.

По «Потребительскому кредиту на рефинансирование кредитов» предлагаются фиксированные процентные ставки с минимальной ставкой 14,9 % годовых в рублях. Продукт позволяет рефинансировать до пяти кредитов – как взятых в других банках, так и в Сбербанке.

«Сегодня мы вывели ставки по всей линейке потребительских кредитов на уровень ниже докризисного – это позволит закрепить успехи Сбербанка в наметившемся тренде на восстановление потребительского кредитования, – отметила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова. – Ранее мы снизили ставки в мае, это привело к росту выдач до 70 миллиардов в месяц при среднемесячных выдачах в 52 миллиарда, которые мы наблюдали в течение последних двух лет».

Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента.

В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.

Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе потребительского кредитования.

#Новости#Общество#Сбербанк
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