vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября 2016, 07:39

Published 4 октября 2016, 07:39

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

Участники саммита соцработников АТР обсудят роль Социальной Хартии

4 октября 2016, 07:39
На этой неделе в столице Приморья стартует ещё один международный форум

6 октября на площадке Дальневосточного федерального университета начнёт свою работу первый Азиатско-Тихоокеанский саммит социальных работников и социальных педагогов. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что сквозной темой международного форума станет социальная ответственность.

Сотрудники краевого департамента труда и социального развития сообщили, что на саммит съедутся около 500 профессионалов из-за рубежа и из российских регионов. Работники социальной отрасли Приморского края готовятся поделиться опытом с коллегами – в разных учреждениях планируется задействовать для организации мероприятий саммита ещё около 500 специалистов. Интерес к форуму проявили представители общественных организаций и бизнесмены.

Первый день саммита будет посвящён вопросам интеграции людей с ограниченными возможностями, профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства. Также социальным работникам предстоит обсудить перспективы привлечения к их деятельности негосударственного сектора, повышения качества жизни инвалидов в учреждениях. На одном из семинаров участники саммита подведут итоги двадцатилетнего сотрудничества между Советом Европы и Российской Федерацией. В частности, речь пойдёт о роли социальных работников России в продвижении основных статей Социальной Хартии в интересах уязвимых групп населения.

Как сообщила директор департамента труда и соцразвития Приморья Лилия Лаврентьева, корейские, французские и британские докладчики выступят на симпозиуме по сохранению здоровья, охране труда, предотвращению рисков и профессионального выгорания. Большое внимание собравшиеся уделят проблеме подготовки кадров для отрасли.

По итогам саммита планируется подписание ряда соглашений и договоров о сотрудничестве, которые, по мнению специалистов, послужат консолидации усилий и ресурсов государства, социально ориентированных некоммерческих организаций и бизнеса в целях социального развития и социального благополучия.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика