Участники саммита соцработников АТР обсудят роль Социальной Хартии

Первый день саммита будет посвящён вопросам интеграции людей с ограниченными возможностями, профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства. Также социальным работникам предстоит обсудить перспективы привлечения к их деятельности негосударственного сектора, повышения качества жизни инвалидов в учреждениях. На одном из семинаров участники саммита подведут итоги двадцатилетнего сотрудничества между Советом Европы и Российской Федерацией. В частности, речь пойдёт о роли социальных работников России в продвижении основных статей Социальной Хартии в интересах уязвимых групп населения.