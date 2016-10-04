Участники саммита соцработников АТР обсудят роль Социальной Хартии

Posted 4 октября 2016, 07:39
Published 4 октября 2016, 07:39
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
6 октября на площадке Дальневосточного федерального университета начнёт свою работу первый Азиатско-Тихоокеанский саммит социальных работников и социальных педагогов. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что сквозной темой международного форума станет социальная ответственность.
Сотрудники краевого департамента труда и социального развития сообщили, что на саммит съедутся около 500 профессионалов из-за рубежа и из российских регионов. Работники социальной отрасли Приморского края готовятся поделиться опытом с коллегами – в разных учреждениях планируется задействовать для организации мероприятий саммита ещё около 500 специалистов. Интерес к форуму проявили представители общественных организаций и бизнесмены.
Первый день саммита будет посвящён вопросам интеграции людей с ограниченными возможностями, профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства. Также социальным работникам предстоит обсудить перспективы привлечения к их деятельности негосударственного сектора, повышения качества жизни инвалидов в учреждениях. На одном из семинаров участники саммита подведут итоги двадцатилетнего сотрудничества между Советом Европы и Российской Федерацией. В частности, речь пойдёт о роли социальных работников России в продвижении основных статей Социальной Хартии в интересах уязвимых групп населения.
Как сообщила директор департамента труда и соцразвития Приморья Лилия Лаврентьева, корейские, французские и британские докладчики выступят на симпозиуме по сохранению здоровья, охране труда, предотвращению рисков и профессионального выгорания. Большое внимание собравшиеся уделят проблеме подготовки кадров для отрасли.
По итогам саммита планируется подписание ряда соглашений и договоров о сотрудничестве, которые, по мнению специалистов, послужат консолидации усилий и ресурсов государства, социально ориентированных некоммерческих организаций и бизнеса в целях социального развития и социального благополучия.