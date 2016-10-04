В Приморье открылся международный форум юристов

В приветственном слове губернатор Приморья отметил, что юридический форум занимает особое место в перечне крупных международных встреч, площадкой для которых в последние годы стало Приморье. Владимир Миклушевский упомянул и серьёзные изменения, происходящие в инвестиционной среде региона, заверив, что развитие дальневосточных территорий является для России приоритетом XXI века, и перечислив новые условия для инвесторов. Это налоговые льготы для резидентов территорий опережающего развития, освобождение от пошлин для резидентов свободного порта Владивосток, бесплатная земля для тех, кто захочет развивать свой бизнес на «дальневосточном гектаре».