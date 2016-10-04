В Приморье открылся международный форум юристов

Posted 4 октября 2016, 06:28
Published 4 октября 2016, 06:28
Modified 17 сентября 2022, 10:26
Updated 17 сентября 2022, 10:26
Сегодня, 4 октября, во Владивостоке открылся IX Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Правовые и судебные механизмы защиты прав инвесторов». В пленарном заседании форума приняли участие губернатор края Владимир Миклушевский, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, министр юстиции РФ Александр Коновалов, юристы и судьи из Таиланда, Вьетнама, Северной Кореи, Южной Кореи, Китая, Панамы, Казахстана.
В приветственном слове губернатор Приморья отметил, что юридический форум занимает особое место в перечне крупных международных встреч, площадкой для которых в последние годы стало Приморье. Владимир Миклушевский упомянул и серьёзные изменения, происходящие в инвестиционной среде региона, заверив, что развитие дальневосточных территорий является для России приоритетом XXI века, и перечислив новые условия для инвесторов. Это налоговые льготы для резидентов территорий опережающего развития, освобождение от пошлин для резидентов свободного порта Владивосток, бесплатная земля для тех, кто захочет развивать свой бизнес на «дальневосточном гектаре».
По словам губернатора, на сегодня статус резидента в трёх территориях опережающего развития и свободном порте Владивосток получили уже 115 компаний, готовых вложить в свои предприятия 327 миллиардов рублей и создать почти 30 тысяч новых рабочих мест.
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев отметил, что тема дискуссии пленарного заседания «Правовые и судебные механизмы защиты прав инвесторов» актуальна для развития всех стран АТР, и обозначил мнение о необходимости укрепления государственно-частного партнёрства для преодоления мирового экономического кризиса.
Международный юридический форум стран АТР проводится во Владивостоке с 2007 года. В разные годы в работе форума принимали участие судьи, представители органов власти и деятели науки из Австралии, Вьетнама, Казахстана, Китая, Республики Корея, КНДР, Малайзии, Монголии, Сингапура, США, Таиланда и Японии, а также представители международных организаций.