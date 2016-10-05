vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2016, 04:06

Published 5 октября 2016, 04:06

Modified 15 декабря 2023, 06:43

Updated 15 декабря 2023, 06:43

Депутаты приморского парламента разобрали ключевые должности

5 октября 2016, 04:06
Среди председателей комитетов нет ни одного новичка

К этому часу новый состав Законодательного собрания Приморского края определился с основными постами. Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», спикером при поддержке 31 из 40 депутатов стал бывший вице-губернатор «силового блока», член «Единой России» Александр Ролик. После этого решился вопрос с его заместителем.

На должность заместителя спикера ЗС ПК «Единая Россия» предложила кандидатуру Сергея Кузьменко, коммунисты – Владимира Хмелева. В ходе тайного голосования Кузьменко поддержали 30 человек, его соперника – 9.

Сергей Кузьменко

Не менее важным стал вопрос о формировании 6 комитетов и выборе их председателей. Свои пожелания о включении в тот или иной комитет народные избранники писали заранее: новому спикеру оставалось только огласить состав и отправить всех на 20 минут для избрания председателей. Комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам возглавил Галуст Ахоян («Единая Россия»), по экономической политике и собственности – Александр Костенко («Единая Россия»). Комитет по продовольственной политике и природопользованию – Евгений Зотов (ЛДПР), по социальной политике и защите прав граждан – Игорь Чемерис (самовыдвиженец, но близок к ЕР), по региональной политике и законности – Джамбулат Текиев (ЕР). Наконец, комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания возглавил единоросс Дмитрий Новиков. Все они – депутаты с опытом, работавшие в предыдущих созывах.

Галуст Ахоян

Александр Костенко

Евгений Зотов

Игорь Чемерис

Джамбулат Текиев

Дмитрий Новиков

#Денис Объедкин#Новости#Власть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика