Депутаты приморского парламента разобрали ключевые должности

Posted 5 октября 2016, 04:06
Published 5 октября 2016, 04:06
Modified 15 декабря 2023, 06:43
Updated 15 декабря 2023, 06:43
К этому часу новый состав Законодательного собрания Приморского края определился с основными постами. Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», спикером при поддержке 31 из 40 депутатов стал бывший вице-губернатор «силового блока», член «Единой России» Александр Ролик. После этого решился вопрос с его заместителем.
На должность заместителя спикера ЗС ПК «Единая Россия» предложила кандидатуру Сергея Кузьменко, коммунисты – Владимира Хмелева. В ходе тайного голосования Кузьменко поддержали 30 человек, его соперника – 9.
Сергей Кузьменко
Не менее важным стал вопрос о формировании 6 комитетов и выборе их председателей. Свои пожелания о включении в тот или иной комитет народные избранники писали заранее: новому спикеру оставалось только огласить состав и отправить всех на 20 минут для избрания председателей. Комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам возглавил Галуст Ахоян («Единая Россия»), по экономической политике и собственности – Александр Костенко («Единая Россия»). Комитет по продовольственной политике и природопользованию – Евгений Зотов (ЛДПР), по социальной политике и защите прав граждан – Игорь Чемерис (самовыдвиженец, но близок к ЕР), по региональной политике и законности – Джамбулат Текиев (ЕР). Наконец, комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания возглавил единоросс Дмитрий Новиков. Все они – депутаты с опытом, работавшие в предыдущих созывах.
Галуст Ахоян
Евгений Зотов
Игорь Чемерис
Джамбулат Текиев
Дмитрий Новиков