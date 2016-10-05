Депутаты приморского парламента разобрали ключевые должности

Не менее важным стал вопрос о формировании 6 комитетов и выборе их председателей. Свои пожелания о включении в тот или иной комитет народные избранники писали заранее: новому спикеру оставалось только огласить состав и отправить всех на 20 минут для избрания председателей. Комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам возглавил Галуст Ахоян («Единая Россия»), по экономической политике и собственности – Александр Костенко («Единая Россия»). Комитет по продовольственной политике и природопользованию – Евгений Зотов (ЛДПР), по социальной политике и защите прав граждан – Игорь Чемерис (самовыдвиженец, но близок к ЕР), по региональной политике и законности – Джамбулат Текиев (ЕР). Наконец, комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания возглавил единоросс Дмитрий Новиков. Все они – депутаты с опытом, работавшие в предыдущих созывах.