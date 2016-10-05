Мать ученицы кадетской школы Хабаровска не явилась в суд

Как писало РИА "Восток-Медиа — Хабаровск", Екатерина Незамаева обвинила директора хабаровской кадетской школы Григория Борщеговского в том, что он замахнулся на её дочь. Это якобы произошло на плацу, где также находились другие ученики, три педагога, в том числе классный руководитель Анастасии Незамаевой, и мать одного из кадетов. Все они утверждают, что Григорий Борщеговский не прикасался к ученице. После того, как эту ситуацию осветили в средствах массовой информации города, нашлась свидетельница, которая заявила, что видела, как директор школы ударил Анастасию. Она пояснила, что, когда увидела сюжет в телеэфире о кадетской школе, вспомнила, что 11 мая, в день предполагаемого происшествия, наблюдала за происходящим из-за забора, которым огорожено учебное заведение.