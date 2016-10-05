Мать ученицы кадетской школы Хабаровска не явилась в суд

Posted 5 октября 2016, 07:33
Published 5 октября 2016, 07:33
Modified 14 декабря 2023, 16:06
Updated 14 декабря 2023, 16:06
В Хабаровске сегодня, 5 октября, должно было состояться судебное заседание по делу директора кадетской школы № 1 имени Фёдора Ушакова. Руководитель учебного заведения Григорий Борщеговский обратился с иском против Екатерины Незамаевой, матери одной из бывших учениц. Директор обвинил женщину в унижении его чести и достоинства. На судебное заседание ни ответчик, ни её представитель не явились. Судебное заседание отложили, поскольку Григорий Борщеговский увеличил исковые требования.
"Отложение судебных заседаний может происходить довольно долго. Ответчик опять на директора накричала, он увеличил свои требования. Теперь ей необходимо время, — пояснил корреспонденту РИА "Восток-Медиа — Хабаровск" представитель истца Константин Бубон. — Со стороны Екатерины Незамаевой никто не явился. Посмотрим, что будет 27 октября".
Как стало известно корреспонденту агентства, Анастасия Незамаева больше не учится в кадетской школе № 1 имени Фёдора Ушакова.
"Они забрали документы из нашей школы. Её в Хабаровске нигде брать не захотели, они её в Казакевичево отвезли", — сообщила бывший классный руководитель Анастасии, педагог кадетской школы Ирина Лукьяненко, которую пригласили в качестве свидетеля со стороны истца.
Как писало РИА "Восток-Медиа — Хабаровск", Екатерина Незамаева обвинила директора хабаровской кадетской школы Григория Борщеговского в том, что он замахнулся на её дочь. Это якобы произошло на плацу, где также находились другие ученики, три педагога, в том числе классный руководитель Анастасии Незамаевой, и мать одного из кадетов. Все они утверждают, что Григорий Борщеговский не прикасался к ученице. После того, как эту ситуацию осветили в средствах массовой информации города, нашлась свидетельница, которая заявила, что видела, как директор школы ударил Анастасию. Она пояснила, что, когда увидела сюжет в телеэфире о кадетской школе, вспомнила, что 11 мая, в день предполагаемого происшествия, наблюдала за происходящим из-за забора, которым огорожено учебное заведение.
Кроме того, Екатерина Незамаева сообщила, что школа вымогала у неё деньги, чтобы для Анастасии там нашлось место. Эту информацию прокуратура Краснофлотского района Хабаровска в ходе проверки не подтвердила. Сейчас кадетская школа № 1 имени Фёдора Ушакова находится на контроле сотрудников СУ СК России по Хабаровскому краю.