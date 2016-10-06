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Posted 6 октября 2016, 01:07

Published 6 октября 2016, 01:07

Modified 15 декабря 2023, 06:43

Updated 15 декабря 2023, 06:43

Гимназия из Владивостока вошла в топ-500 российских школ

6 октября 2016, 01:07
В топ-25 не попал никто из дальневосточников

Стал известен список лучших школ России за 2016 год. Традиционно многие места достались среднеобразовательным учреждениям Москвы и Санкт-Петербурга. Лишь одна школа из Приморья попала в рейтинг.

Независимый Московский центр непрерывного математического образования опубликовал рейтинг «500 лучших школ России», куда попало и учреждение из Приморского края. Как сообщили сами авторы, «принципы рейтинга просты и понятны, легко объяснимы всем участникам процесса, процедуры его составления очень малозатратны, итоги могут дать пищу для размышлений и улучшения работы по самым разным направлениям». В исследовании учитываются результаты выпускных экзаменов, а также победы на всероссийских олимпиадах.

Из Приморья в этом списке только гимназия № 1 Владивостока. Учебное учреждение уже четвёртый год подряд входит в топ-500. «Это совместная заслуга как учителей, так и родителей. Все нацелены на то, чтобы предоставить детям качественное образование», - поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» директор гимназии Елена Артеменко. Например, в этом году школе удалось дважды победить на всероссийских олимпиадах: ученики 11-х классов привезли медали с состязаний по английскому языку и литературе.

Из соседнего Хабаровского края в рейтинг также вошло только одно учебное заведение – гимназия № 5 краевой столицы. Места в списке достались и другим представителям Дальнего Востока. Так, в рейтинге указали СОШ № 11 Благовещенска, № 33 Петропавловска-Камчатского, английскую гимназию Магадана и четыре школы Якутии.

Лучшей школой России, согласно данному исследованию, стал Санкт-Петербургский «Президентский физико-математический лицей № 239». В топ-25 вошли и «Вологодский многопрофильный лицей», «Республиканский лицей для одарённых детей» Саранска и «Физико-математический лицей № 31» Челябинска.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, школы из которых заняли большинство мест в «пятисотке», в рейтинг попало также по несколько учреждений Волгограда, Северодвинска, Архангельска, Воронежа, Иркутска, Краснодара и Новосибирска.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что в сентябре ещё одну городскую школу отметил своим личным визитом президент РФ Владимир Путин. Увидеть президента России удалось воспитанникам и учителям гимназии № 2. Глава государства поздравил учащихся и преподавателей с Днём знаний, осмотрел несколько классов и кабинетов, а также беседовал со старшеклассниками.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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