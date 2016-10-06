Гимназия из Владивостока вошла в топ-500 российских школ

Из Приморья в этом списке только гимназия № 1 Владивостока. Учебное учреждение уже четвёртый год подряд входит в топ-500. «Это совместная заслуга как учителей, так и родителей. Все нацелены на то, чтобы предоставить детям качественное образование», - поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» директор гимназии Елена Артеменко. Например, в этом году школе удалось дважды победить на всероссийских олимпиадах: ученики 11-х классов привезли медали с состязаний по английскому языку и литературе.