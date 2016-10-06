Китайцы привезли в Хабаровский край опасных вредителей

Posted 6 октября 2016, 05:13
Published 6 октября 2016, 05:13
Modified 15 декабря 2023, 06:46
Updated 15 декабря 2023, 06:46
В Хабаровском крае специалисты из Ванино задержали заграничное судно «KUNYUAN», которое прибыло из Китая. Продукты питания экипажа были заражены жуками четырёхпятнистой зерновки, которая имеет для России карантинное значение.
Заражённые опасными вредителями продукты обнаружили сотрудники Ванинского межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. По информации пресс-службы ведомства, судно прибыло в порт Ванино из Гонконга. При проведении контрольно-надзорных мероприятий специалисты обнаружили заражённые карантинными объектами продукты питания экипажа. В хабаровском филиале ФГБУ «ВНИИКР» результаты лабораторных экспертиз показали, что в маше — зернобобовой культуре — находились жуки четырёхпятнистой зерновки в активном состоянии. Эти вредители — одни из самых опасных, они уничтожают до 75 % собираемого урожая, как в поле, так и в хранилищах. Для России жуки имеют карантинное значение.
В настоящее время заражённый маш помещён в изолированную рефкамеру на время стоянки судна в порту. Продукты питания специалисты запретили выносить с борта судна на сушу.
Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в детском саду Хабаровска специалисты нашли крупы, заражённые мучным клещом. Насекомых обнаружили в ячменно-перловой крупе и пшене. Также оказалось, что горох, овсяные хлопья, рис и пшеничная крупа были низкого качества. Всего обнаружилось около 34-х килограммов заражённой продукции.