Китайцы привезли в Хабаровский край опасных вредителей

Заражённые опасными вредителями продукты обнаружили сотрудники Ванинского межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. По информации пресс-службы ведомства, судно прибыло в порт Ванино из Гонконга. При проведении контрольно-надзорных мероприятий специалисты обнаружили заражённые карантинными объектами продукты питания экипажа. В хабаровском филиале ФГБУ «ВНИИКР» результаты лабораторных экспертиз показали, что в маше — зернобобовой культуре — находились жуки четырёхпятнистой зерновки в активном состоянии. Эти вредители — одни из самых опасных, они уничтожают до 75 % собираемого урожая, как в поле, так и в хранилищах. Для России жуки имеют карантинное значение.