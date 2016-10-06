Участники комсомольской ОПГ пойдут под суд за нападения на бизнесменов

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о том, что мужчины нападали на жителей Нанайского и Комсомольского районов края, вымогали деньги и имущество своих жертв, угрожали оружием. Организатор группы знал об уровне дохода, месте жительства и работы своих знакомых граждан Китая. Используя эту информацию, бандиты атаковали предпринимателей и принуждали их отдать деньги. Так, в ноябре 2015 года двое мужчин из ОПГ напали на бизнесмена в селе Нижняя Манома Нанайского района и украли три тонны кедрового ореха на сумму больше миллиона рублей. Также бандиты впятером атаковали коммерсанта из Поднебесной. Под вымышленным предлогом они ворвались в квартиру потерпевших и, угрожая оружием, заставили уроженцев Китая отдать свои деньги. Всего преступная группа нанесла предпринимателям ущерб больше чем в 600 тысяч рублей.