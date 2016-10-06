Участники комсомольской ОПГ пойдут под суд за нападения на бизнесменов

Posted 6 октября 2016, 08:51
Published 6 октября 2016, 08:51
Modified 14 декабря 2023, 16:06
Updated 14 декабря 2023, 16:06
Прокуратура Комсомольска-на-Амуре утвердила обвинительное заключение в отношении участников организованной преступной группы. Мужчины жестоко нападали на местных предпринимателей и вымогали у них деньги, нередко применяя оружие.
В создании преступной группы обвиняют гражданина Китая, который нелегально проживал в Комсомольске. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, иностранец пойдёт под суд за то, что совершил пять эпизодов преступлений. По версии следствия, он вместе с другими членами банды нападал на бизнесменов и грабил их.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о том, что мужчины нападали на жителей Нанайского и Комсомольского районов края, вымогали деньги и имущество своих жертв, угрожали оружием. Организатор группы знал об уровне дохода, месте жительства и работы своих знакомых граждан Китая. Используя эту информацию, бандиты атаковали предпринимателей и принуждали их отдать деньги. Так, в ноябре 2015 года двое мужчин из ОПГ напали на бизнесмена в селе Нижняя Манома Нанайского района и украли три тонны кедрового ореха на сумму больше миллиона рублей. Также бандиты впятером атаковали коммерсанта из Поднебесной. Под вымышленным предлогом они ворвались в квартиру потерпевших и, угрожая оружием, заставили уроженцев Китая отдать свои деньги. Всего преступная группа нанесла предпринимателям ущерб больше чем в 600 тысяч рублей.
Обвиняемые признали свою вину в преступлениях, подробно рассказали об обстоятельствах создания организованной группы, её структуре и роли каждого участника. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре для рассмотрения по существу. Мужчины могут получить до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.