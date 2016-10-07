В Хабаровском крае многодетных поддержат на условиях софинансирования

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в этом году в Хабаровском крае смертность превысила показатели рождаемости. В сравнении с 2015 годом все показатели естественного движения в регионе снизились. Соответствующие данные опубликовал Хабаровскстат. По информации ведомства, за полгода в регионе появились на свет 8 766 человек, а умерли — 8 800. В тот же период прошлого года количество родившихся составило 9 150, умерших — 9 091. Показатель естественного прироста населения, таким образом, в 2016 году составил -34. В начале июля 2015-го он был плюсовым: 59.