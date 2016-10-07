В Хабаровском крае многодетных поддержат на условиях софинансирования

Posted 7 октября 2016, 11:07
Published 7 октября 2016, 11:07
Modified 14 декабря 2023, 16:06
Updated 14 декабря 2023, 16:06
Хабаровский край вошёл в перечень восьми субъектов Российской Федерации, в которых материальную поддержку многодетным семьям окажут в рамках софинансирования. Федеральное правительство утвердило перечень регионов, на которые в 2017 году из государственного бюджета будет направлена часть расходов по обеспечению выплат семьям в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.
Как сообщает «Российская газета», всего в списке 50 регионов. В соответствии с федеральными правилами предоставления субсидий на софинансирование выплат, в этих субъектах зафиксированы показатели рождаемости ниже средней по России, а также регионы с естественной и миграционной убылью населения.
Из всех субъектов, отобранных на 2017 год, установленным критериям отбора соответствуют 42 из 50. Остальные восемь (Хабаровский край, Республики Коми, Марий Эл, Крым и Чувашская, Калининградская и Сахалинская области, а также Камчатский край) под эти критерии не попадают, поэтому в 2017 году федеральное правительство предложит региональным властям варианты софинансирования обязательств по выплатам многодетным.
Такая мера позволит регионам с неблагоприятной демографической ситуацией продолжить в будущем году поддержку семей при рождении третьего ребёнка или последующих детей. Софинансирование программы социальных выплат поможет сохранить условия для повышения рождаемости.
Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в этом году в Хабаровском крае смертность превысила показатели рождаемости. В сравнении с 2015 годом все показатели естественного движения в регионе снизились. Соответствующие данные опубликовал Хабаровскстат. По информации ведомства, за полгода в регионе появились на свет 8 766 человек, а умерли — 8 800. В тот же период прошлого года количество родившихся составило 9 150, умерших — 9 091. Показатель естественного прироста населения, таким образом, в 2016 году составил -34. В начале июля 2015-го он был плюсовым: 59.