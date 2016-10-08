В Приморье выбрали Мисс и Мистера Студенчество 2016 года

Posted 8 октября 2016, 04:30
Published 8 октября 2016, 04:30
Modified 17 сентября 2022, 10:26
Updated 17 сентября 2022, 10:26
В Приморье определились имена победителей регионального конкурса «Мисс и Мистер Студенчество — 2016». На всероссийском этапе край представят студентка ВГУЭС Кристина Радченко и студент ДВФУ Евгений Смыков, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Мисс Студенчество Приморья — 2016 Кристина Радченко
Артём Савченко и Анастасия Васильева
Вечером в пятницу, 7 октября, в концертном комплексе «Андеграунд» прошёл финал конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России» в Приморском крае. За победу боролись 14 представителей шести вузов — ДВФУ, ВГУЭС, Дальрыбвтуз, ВФ РТА, МГУ имени Невельского, и впервые — ДВГИИ.
Мистер Студенчество Приморья — 2016 Евгений Смыков
Артём Савченко и Анастасия Никишова
На пути к победе у участников было несколько испытаний — видеовизитка, конкурс «Мой герой» и творческий этап. В первой части шоу каждые парень и девушка презентовали видеоролик о себе и своей студенческой жизни. Весь финал был выстроен в единой тематике кино. Сначала конкурсанты предстали перед зрителями в образах героев «Бондианы» — девушки в вечерних платьях, а юноши в элегантных костюмах, — и рассказали о своих любимых киногероях, актёрах и режиссёрах.
Мисс зрительских симпатий Ирина Ильина
Валерия Шевченко
Затем мисс и мистеры посоревновались в талантах — они танцевали, пели, читали стихи, играли на музыкальных инструментах, демонстрировали актёрское мастерство. Студентка ВГУЭС Татьяна Беляничева и вовсе провела мастер-класс по приготовлению коктейля, правда, безалкогольного. При этом прямо перед её выходом на сцену произошёл небольшой казус. Работники сцены уронили и испортили реквизит — лёд, приготовленный для шоу, разлетелся по сторонам. Однако, не смотря ни на что, девушка вышла на сцену и осуществила задуманное.
Мистер зрительских симпатий Вадим Бутко
На финальной церемонии награждения финалисты появились в свадебных платьях и костюмах. Все члены жюри, вышедшие объявить имена победителей, отметили, что участие парней заметно оживило конкурс, а у девушек от этого по-особенному засияли глаза.
Первая вице-Мисс Студенчество Мэри Надарян
Александр Дей и Татьяна Беляничева
Награды победителям вручил вице-губернатор Приморья Илья Ковалёв. Он поздравил всех конкурсантов и поблагодарил каждого за вклад в развитие молодёжных движений.
"Я всегда был уверен, что в Приморье живёт множество инициативных, активных и творческих людей. Сегодняшний студенческий конкурс - очередное подтверждение этому. Уверен, что наши ребята достойно представят Приморский край на национальном этапе. Вы все - большие молодцы", - отметил заместитель Владимира Миклушевского.
Титул «Мисс Студенчество Приморья» завоевала студентка ВГУЭС Кристина Радченко. «Первой вице-Мисс Студенчество» стала представительница таможенной академии Мэри Надарян. Звание «Вице-мисс Студенчество» досталось студентке ВГУЭС Татьяне Беляничевой. Обладательница приза зрительских симпатий - Ирина Ильина из ДВФУ.
Первый вице-Мистер Студенчество Михаил Белозёров
Вице-губернатор Приморья Илья Ковалёв с Мисс Студенчество Приморья Кристиной Радченко
Звание «Мистер Студенчество Приморья» досталось студенту ДВФУ Евгению Смыкову. «Первым вице-Мистером Студенчество» стал Михаил Белозёров из академии искусств. Звание «Вице-мистер Студенчество» завоевал учащийся ДВФУ Артём Савченко. Обладатель приза зрительских симпатий - Вадим Бутко из ВГУЭС.
Вице-мисс Студенчество Татьяна Беляничева
«Мисс очарование» стала Анастасия Никишова. Игорь Степанщиков завоевал титул «Мистер позитив». Награда «Мисс творчество» досталась студентке ДВГИИ Валерии Шевченко, а титул «Мистер творчество» - Андрею Масловскому. Анастасия Васильева из Дальрыбвтуза покорила жюри своей грацией, а Александр Дей — мужеством.
Вице-мистер Студенчество Артём Савченко
Евгений Смыков и Ирина Ильина
Теперь победители регионального конкурса отравятся представлять Приморье на всероссийском этапе. Кристина Радченко стала участницей юбилейного 10-го конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс Студенчество России-2016», финал которого пройдёт в Ставрополе 15 ноября. Евгений Смыков отправится покорять жюри «Мистера Студенчество России-2016», который пройдёт с 1 по 3 ноября в Иваново.
Мероприятие проходило второй год подряд по инициативе и при поддержке департамента по делам молодёжи Приморского края, а также приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи».
Мисс очарование Анастасия Никишова
Мистер позитив Степанищев Игорь
Татьяна Беляничева
Мисс грация Анастасия Васильева
Мистер мужество Александр Дей
Мисс творчество Валерия Шевченко
Мистер творчество Андрей Масловский
Мистер студенчество Приморья Евгений Смыков