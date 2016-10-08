В Приморье выбрали Мисс и Мистера Студенчество 2016 года

На пути к победе у участников было несколько испытаний — видеовизитка, конкурс «Мой герой» и творческий этап. В первой части шоу каждые парень и девушка презентовали видеоролик о себе и своей студенческой жизни. Весь финал был выстроен в единой тематике кино. Сначала конкурсанты предстали перед зрителями в образах героев «Бондианы» — девушки в вечерних платьях, а юноши в элегантных костюмах, — и рассказали о своих любимых киногероях, актёрах и режиссёрах.