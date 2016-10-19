Магаданцам напоминают о возможности реструктуризации долга

Чтобы заключить договор о выплате долга в рассрочку, потребителям, в отношении которых ещё нет исполнительных листов, необходимо обратиться в абонентский зал (кабинет 10) отделения «Магадантеплосбыт» на улице Портовой, 19а. А абоненты с исполнительными листами могут прийти в отдел по работе с дебиторской задолженностью филиала «Магаданэнергосбыт» на Речную улицу, 24 (кабинеты 206, 215) или позвонить по телефонам: 698-656, 698-170, 698-694, 698-655.