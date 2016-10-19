Магаданцам напоминают о возможности реструктуризации долга

Posted 19 октября 2016, 04:43
Published 19 октября 2016, 04:43
Modified 13 января, 07:48
Updated 13 января, 07:48
Около 16 миллионов рублей заплатили магаданцы за тепло и горячее водоснабжение после реструктуризации долгов в течение 9 месяцев 2016 года. Это на 41% больше, чем за такой же период 2015 года.
Реструктуризация долга — это соглашение между потребителем и ПАО «Магаданэнерго» о погашении долга за услуги отопления и горячего водоснабжения частями. Такой договор предусматривает, что абонент первоначально вносит 30% долга, а оставшуюся сумму выплачивает равными долями в течение нескольких месяцев. При этом необходимо оплачивать и текущее потребление энергоресурсов.
Сроки погашения долга с каждым потребителем прорабатываются индивидуально. Как правило, период рассрочки может составлять 6 — 12 месяцев, но при тяжёлом материальном положении энергетики готовы дать дополнительное время. После подписания соглашения к должнику применяется своего рода мораторий по исполнительным производствам: «Магаданэнерго» отзывает исполнительные листы (если таковые имеются) в отношении должника из службы судебных приставов.
В свою очередь энергетики идут навстречу абонентам. Жителям, которые хотят расплатиться с долгами, но имеют проблемы с оплатой (кто-то потерял работу, кого-то сократили или задерживают зарплату), специалисты «Магаданэнергосбыта» предлагают заключать соглашение о реструктуризации, которое позволит погасить долг постепенно.
Чтобы заключить договор о выплате долга в рассрочку, потребителям, в отношении которых ещё нет исполнительных листов, необходимо обратиться в абонентский зал (кабинет 10) отделения «Магадантеплосбыт» на улице Портовой, 19а. А абоненты с исполнительными листами могут прийти в отдел по работе с дебиторской задолженностью филиала «Магаданэнергосбыт» на Речную улицу, 24 (кабинеты 206, 215) или позвонить по телефонам: 698-656, 698-170, 698-694, 698-655.