Неправильная парковка в Приморье превращает в "оленей" и лишает фар

«Я так понимаю, его наказали за парковку на тротуаре, и мешает он пешеходам», «Мешала тому, у кого такой нет. Народ вообще без тормозов стал. Чуть что, сразу руки распускают. Хорошо, что у нас свободное владение оружием запрещено. Иначе как в 90-х было бы», «Скорее всего на защиту FJ встали те, кто не знает, что такое пройти с коляской по узкому тротуару, на котором стоит такой сарай. Или те, кто не ходит с большими пакетами из магазинов», «З-зависть и З-злость. Поставил от безысходности, а тут нашёлся, кто сам пешком ходит или на Passo в кредит ездит», «А людям где ходить? Летать?», «Надо было и зеркало оторвать. Молодцы кто это сделал» (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.), — выдвигают свои версии пользователи.