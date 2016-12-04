Неправильная парковка в Приморье превращает в "оленей" и лишает фар

Posted 4 декабря 2016, 09:30
Published 4 декабря 2016, 09:30
Modified 17 сентября 2022, 10:21
Updated 17 сентября 2022, 10:21
Неизвестные агрессивно наказывают приморских водителей за неправильную парковку. Сразу несколько подобных случаев произошло в краевом центре на выходных. Одному автовладельцу «мстители» разбили фару заднего вида, а другому — расписали машину ярко-зелёной краской, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Так, по информации на странице dps_vl, владелец FJ Cruiser оставил машину на косогоре около дома по адресу: улица Сахалинская, 5, а какие-то недоброжелатели разбили ему фару. Инцидент вызвал бурную реакцию среди пользователей. Интернет-судьи разделились на два лагеря. Одни считают, что машина никому не мешала, и наказывать нужно как раз тех, кто разбил фару. Другие же, напротив, уверены, что прохожие всё правильно сделали.
«Я так понимаю, его наказали за парковку на тротуаре, и мешает он пешеходам», «Мешала тому, у кого такой нет. Народ вообще без тормозов стал. Чуть что, сразу руки распускают. Хорошо, что у нас свободное владение оружием запрещено. Иначе как в 90-х было бы», «Скорее всего на защиту FJ встали те, кто не знает, что такое пройти с коляской по узкому тротуару, на котором стоит такой сарай. Или те, кто не ходит с большими пакетами из магазинов», «З-зависть и З-злость. Поставил от безысходности, а тут нашёлся, кто сам пешком ходит или на Passo в кредит ездит», «А людям где ходить? Летать?», «Надо было и зеркало оторвать. Молодцы кто это сделал» (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.), — выдвигают свои версии пользователи.
Нашлись и те, кто посчитал, что в иномарку просто кто-то въехал и скрылся с места небольшой аварии.
Примечательно, что буквально день назад пользователи соцсетей обсуждали ещё один резонансный случай. Возмущённые нескромной парковкой прямо рядом с лестницей изрисовали авто. Неизвестные огромными буквами написали на машине «Олень!». При этом пользователи отмечают, что «мстители» использовали специальную автомобильную краску, которая легко смывается обычной водой.