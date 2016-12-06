В хабаровский "Амур" перешли игроки системы питерского СКА

Это не первый обмен «Амура» и СКА. Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «тигры» отдали местного воспитанника — защитника главной команды Артёма Зуба в клуб из Санкт-Петербурга. По информации ряда федеральных СМИ хабаровчане получили за игрока компенсацию в размере 60 миллионов рублей. Официально «Амур» заявил, что направит эти деньги на дальнейшее создание условий для развития молодых хоккеистов.