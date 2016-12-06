В хабаровский "Амур" перешли игроки системы питерского СКА

Posted 6 декабря 2016, 11:41
Published 6 декабря 2016, 11:41
Modified 14 декабря 2023, 16:10
Updated 14 декабря 2023, 16:10
Хоккейный клуб «Амур» из Хабаровска произвёл обмен с питерским СКА. В результате «тигры» получили нападающего Дениса Орловича-Грудкова и защитника Михаила Тихонова, а клуб из Санкт-Петербурга — денежную компенсацию.
Денис Орлович-Грудков родился 3 ноября 1995 года в Санкт-Петербурге. Воспитанник школы СКА, на протяжении всей карьеры выступал в родном клубе. Сейчас нападающий является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом чемпионата Высшей хоккейной лиги. В нынешнем сезоне он провёл 27 матчей в составе «СКА-Невы», в которых отметился 26 набранными очками. В активе форварда семь голов и 19 результативных передач.
Михаил Тихонов родился 15 сентября 1995 в Москве. Воспитанник школы хоккея «Русь». На Драфте Континентальной хоккейной лиги 2012 года СКА выбрал его под общим 21-м номером. Как сообщает пресс-служба «Амура», в нынешнем сезоне защитник провёл 28 матчей в ВХЛ за клуб «СКА-Нева», набрал 10 очков при показателе полезности «+10».
Это не первый обмен «Амура» и СКА. Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «тигры» отдали местного воспитанника — защитника главной команды Артёма Зуба в клуб из Санкт-Петербурга. По информации ряда федеральных СМИ хабаровчане получили за игрока компенсацию в размере 60 миллионов рублей. Официально «Амур» заявил, что направит эти деньги на дальнейшее создание условий для развития молодых хоккеистов.