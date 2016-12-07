Сегодня в Приморье возможен небольшой снег

Posted 6 декабря 2016, 22:05
Published 6 декабря 2016, 22:05
Modified 1 сентября 2022, 03:08
Updated 1 сентября 2022, 03:08
Среда в Приморье будет морозной, а в некоторых районах даже снежной. Однако большой природный катаклизм ждёт фактически всех жителей края в конце рабочей недели, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Новая неделя в Приморье началась с резкого похолодания – столбик термометра после тёплых выходных резко упал на 15 градусов. В некоторых районах похолодало до -29 градусов, а сегодня погоду в регионе определяет новый циклон из центральных районов Монголии. В среду, 7 декабря, он будет перемещаться в сторону Японского моря. Минувшей ночью облачность фронтальных разделов уже накрыла южную часть края. В течение дня циклон углубится над тёплой морской поверхностью и начнёт медленное смещение на восток, к острову Хонсю. В связи с этим утром и днём на юге Приморья возможен небольшой снег при умеренном северном ветре.
Столбик термометра при этом остановится на отметках −5…−14 градусов, а на северо-востоке вовсе от −15 до −20 градусов.
В краевом центре сегодня существенных осадков не ожидается. Днём воздух во Владивостоке прогреется максимум до -8…-10 градусов.
Завтра температурный фон в крае незначительно повысится, однако уже в пятницу местных жителей ожидает очередной природный катаклизм. Снежный циклон принесёт в Приморье сильный ветер, мороз, метель и гололедицу. На выходных погода в крае немного стабилизируется.