Сегодня в Приморье возможен небольшой снег

Новая неделя в Приморье началась с резкого похолодания – столбик термометра после тёплых выходных резко упал на 15 градусов. В некоторых районах похолодало до -29 градусов, а сегодня погоду в регионе определяет новый циклон из центральных районов Монголии. В среду, 7 декабря, он будет перемещаться в сторону Японского моря. Минувшей ночью облачность фронтальных разделов уже накрыла южную часть края. В течение дня циклон углубится над тёплой морской поверхностью и начнёт медленное смещение на восток, к острову Хонсю. В связи с этим утром и днём на юге Приморья возможен небольшой снег при умеренном северном ветре.