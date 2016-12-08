Хабаровские художники отметят международный день своей профессии

В некоторых странах существуют свои Дни художника. Украина празднует этот день в октябре, а в России он отмечается в отдельных регионах страны в разные дни — Курская область празднует День художника 9 августа, а Липецкая — 25 декабря. Идея проведения Международного дня художника не оставляет энтузиастов уже несколько лет. Ряд объединений предлагает проведение его 25 октября — в день рождения Пабло Пикассо, которого мастера и знатоки живописи считают величайшим художником XX века.