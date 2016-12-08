Хабаровские художники отметят международный день своей профессии

Posted 7 декабря 2016, 23:35
Published 7 декабря 2016, 23:35
Modified 17 сентября 2022, 10:21
Updated 17 сентября 2022, 10:21
Сегодня, 8 декабря, в ряде стран отмечают Международный день художника. Его учредила 9 лет назад, в 2007 году, Международная ассоциация «Искусство народов мира». День художника — это праздник не только профессионалов и любителей живописи. Ведь творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. Поэтому сегодняшний праздник — для всех любителей прекрасного.
Эта профессия существует тысячи лет — ещё первые люди создавали картины наскальной живописи. В Древнем Египте художники пользовались большим уважением. Считалось, что написанные изображения могут обладать магическим эффектом. В средние века главными направлениями искусства являлись иконопись, фрески и мозаика. Во время эпохи Возрождения развился портретный жанр, который не теряет актуальности и сегодня.
Праздник — ещё один повод вспомнить художников, замечательных творцов альтернативной действительности и истории. Их глазами мы видим мир Древней Греции, представляем жизнь Средневековой Европы, осознаём, насколько прекрасен наш мир. Знакомство с изобразительным искусством позволяет не только расширить свои знания и кругозор, но и приобщиться к этому замечательному миру. В честь праздника проводится множество различных мероприятий (пленэры, мастер-классы, инсталляции и перфомансы) и тематических выставок в учреждениях культуры, музеях, галереях.
В некоторых странах существуют свои Дни художника. Украина празднует этот день в октябре, а в России он отмечается в отдельных регионах страны в разные дни — Курская область празднует День художника 9 августа, а Липецкая — 25 декабря. Идея проведения Международного дня художника не оставляет энтузиастов уже несколько лет. Ряд объединений предлагает проведение его 25 октября — в день рождения Пабло Пикассо, которого мастера и знатоки живописи считают величайшим художником XX века.