Преступник сбежал из Владивостока в тайгу

Сотрудники главного управления Федеральной службы исполнения наказаний задержали находившегося в розыске 21-летнего Александра Фаткулина. Информация о его побеге и особых приметах, включая множество татуировок, активно распространялась накануне. Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», 6 декабря парень самовольно покинул колонию-поселение № 49 во Владивостоке на Выселковой, 48 и мог оставаться на территории краевого центра. Тем не менее сегодня отдел розыска и отряд специального назначения «Лидер» обнаружили Фаткулина в Надеждинском районе – в таёжном массиве недалеко от посёлка Тихого.