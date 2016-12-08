Преступник сбежал из Владивостока в тайгу

Posted 8 декабря 2016, 10:21
Published 8 декабря 2016, 10:21
Modified 15 декабря 2023, 06:42
Updated 15 декабря 2023, 06:42
В четверг вечером СМИ Приморского края получили новую информацию от УФСИН по поводу беглого заключённого. Александр Фаткулин успел покинуть территорию Владивостока, где отбывал наказание за кражу.
Сотрудники главного управления Федеральной службы исполнения наказаний задержали находившегося в розыске 21-летнего Александра Фаткулина. Информация о его побеге и особых приметах, включая множество татуировок, активно распространялась накануне. Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», 6 декабря парень самовольно покинул колонию-поселение № 49 во Владивостоке на Выселковой, 48 и мог оставаться на территории краевого центра. Тем не менее сегодня отдел розыска и отряд специального назначения «Лидер» обнаружили Фаткулина в Надеждинском районе – в таёжном массиве недалеко от посёлка Тихого.
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