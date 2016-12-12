Хабаровские "армейцы" помогли сборной выиграть "Турнир четырёх наций"

Турнир стал своеобразной репетицией перед чемпионатом мира, который пройдёт в конце января в Швеции. Судьба главного трофея решилась в первый же день соревнований. На лёд вышли главные претенденты на победу: национальные команды Швеции и России. На 25-й минуте россияне проигрывали со счётом 2:5, но в итоге смогли сравнять счёт, а за четыре секунды до финального свистка вырвались вперед и выиграли — 6:5. Победный мяч забил «армеец» Максим Ишкельдин. Свою лепту внесли и другие игроки «СКА-Нефтяника» — голами отметились Александр Антипов и Артём Бондаренко.