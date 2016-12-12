Хабаровские "армейцы" помогли сборной выиграть "Турнир четырёх наций"

Posted 12 декабря 2016, 03:55
Published 12 декабря 2016, 03:55
Modified 15 декабря 2023, 06:42
Updated 15 декабря 2023, 06:42
Сборная России по хоккею с мячом выиграла «Турнир четырёх наций», розыгрыш которого прошёл в шведском Тролльхеттене. Вклад в победу внесли игроки хабаровского «СКА-Нефтяника», отметившиеся несколькими голами на этом турнире.
Турнир стал своеобразной репетицией перед чемпионатом мира, который пройдёт в конце января в Швеции. Судьба главного трофея решилась в первый же день соревнований. На лёд вышли главные претенденты на победу: национальные команды Швеции и России. На 25-й минуте россияне проигрывали со счётом 2:5, но в итоге смогли сравнять счёт, а за четыре секунды до финального свистка вырвались вперед и выиграли — 6:5. Победный мяч забил «армеец» Максим Ишкельдин. Свою лепту внесли и другие игроки «СКА-Нефтяника» — голами отметились Александр Антипов и Артём Бондаренко.
Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, выиграв у главного конкурента, россияне легко довели своё участие в турнире до логического завершения, уверенно обыграв соперников из Финляндии со счётом 8:4 (хет-трик оформил Артём Бондаренко, один мяч забил Максим Ишкельдин) и Норвегии — 11:2 (по одному мячу забили Артём Бондаренко и Александр Антипов).
Второе место досталось сборной Швеции, обыгравшей норвежцев (13:0) и финнов (10:8). Третьей стала команда Финляндии, взявшая верх над сборной Норвегии — 10:1. В составе шведской национальной сборной тремя забитыми мячами отметился легионер «СКА-Нефтяника» Кристоффер Фагерстрём, который впервые играл за сборную.
Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в национальную команду России вызвали защитника Алексея Чижова, полузащитников Максима Ишкельдина и Александра Антипова, а также нападающего Артёма Бондаренко. Василий Грановский и Юрий Шардаков также получили вызовы, но не смогли принять участие в турнире из-за травм. Позже тренерский штаб сборной вызвал на соревнования молодого защитника «СКА-Нефтяника» Валерия Ивкина.
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